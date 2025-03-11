Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Emine Erdoğan'dan 'Filistinlilerle Kardeşlik İftarı' paylaşımı: Kalplerimiz her daim kardeşlerimizle

Emine Erdoğan'dan 'Filistinlilerle Kardeşlik İftarı' paylaşımı: Kalplerimiz her daim kardeşlerimizle

22:1411/03/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Emine Erdoğan, iftarın ardından Filistinlilerle fotoğraf çekildi.
Emine Erdoğan, iftarın ardından Filistinlilerle fotoğraf çekildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Filistinlilerle Kardeşlik İftarı'na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Filistin'in özgür, huzurlu ve adil yarınlara kavuşmasını dilediğini belirten Emine Erdoğan, ''Bu mübarek sofranın kalıcı barışa vesile olmasını temenni ediyorum. Dualarımız Filistin ile kalplerimiz her daim kardeşlerimizle." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Filistin'in özgür, huzurlu ve adil yarınlara kavuşmasını diliyor, bu mübarek sofranın kalıcı barışa vesile olmasını temenni ediyorum. Dualarımız Filistin ile kalplerimiz her daim kardeşlerimizle." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen "Filistinlilerle Kardeşlik İftarı" kapsamında bugün Filistinliler ile bir araya geldiklerini anımsatarak şunları kaydetti:

"Vatanları için şehit düşen sevdiklerinin acısını paylaştık. Aynı ekmeği bölüşmenin, aynı duaya amin demenin kalpleri nasıl yakınlaştırdığını bir kez daha hissettik. Filistin'in özgür, huzurlu ve adil yarınlara kavuşmasını diliyor, bu mübarek sofranın kalıcı barışa vesile olmasını temenni ediyorum. Dualarımız Filistin ile kalplerimiz her daim kardeşlerimizle…"


#Emine Erdoğan
#Filistinlilerle Kardeşlik İftarı
#Filistin
#Gazze

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul sahur vakti 12 Mart 2025: İstanbul'da sahur saat kaçta? Sabah ezanı saatleri