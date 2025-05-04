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Prens ailesiyle barışmak istiyor

Prens ailesiyle barışmak istiyor

04:004/05/2025, Pazar
G: 4/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Prens Harry
Prens Harry

İngiltere Kraliyet Ailesi'nden Prens Harry, uzun zamandır ailesiyle yaşadığı sorunları çözüp barışmak istediğini söyledi. Ailesiyle yaşadığı sorunların ardından ABD'de yaşamaya başlayan Prens Harry, kendisine sağlanan polis koruması seviyesinin düşürülmesi kararını taşıdığı mahkemenin karar duruşması ardından açıklamalarda bulundu. Prens Harry, "Ailemle barışmak istiyorum. Kavgayı sürdürmenin bir manası yok. Hayat çok değerli. Babamın (Kral Charles) ne kadar ömrü kaldığını bilmiyorum ama bu koruma meselesi yüzünden benimle konuşmuyor. Barışmak iyi olurdu" diye konuştu. Prens Harry, ailesinden bazı üyeler ile aralarında çok sayıda anlaşmazlık olduğunu hatırlattı.


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