Dünya Prens Selman Trumpa cevap verdi Her şeyi parayla aldık
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Prens Selman Trump'a cevap verdi: Her şeyi parayla aldık - Son dakika haberleri

Prens Selman Trump'a cevap verdi: Her şeyi parayla aldık

ABD Başkanı Trump'ın 'Kral Selman’a 'desteğimiz olmadan iktidarda iki hafta kalamazsınız' dedim' sözlerine Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'dan cevap geldi. Selman, "Her şeyi onlardan parayla satın aldık" dedi.

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​Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman
​Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD Başkanı Donald Trump'ın babası Selman bin Abdülaziz el-Suud'a "Biz sizi koruyoruz, biz olmadan iktidarda iki hafta bile kalamazsınız!" söylediğini iddia ettiği cümlelere cevap verdi.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman Trump'ın açıklamaları karşısında ABD'den aldıkları tüm silahların parasını zaten ödediklerini kaydetti. Prens, "Bu bedava silahlanma değil. Suudi Arabistan ve ABD arasındaki ilişki başladığından beri her şeyi onlardan parayla satın aldık" şeklinde konuştu.

Prens Muhammed Bin Selman, Bloomberg'e verdiği röportajda "Trump'la çalışmayı seviyorum" açıklamasında da bulundu. Prens sözlerine "Bilirsiniz kabul etmek gerekir ki her dost iyi ve kötü şeyler de söyler" ifadelerini ekledi.

Trump ne demişti

ABD’nin Mississippi eyaletinde seçim mitinginde konuşan ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman’ın ABD ordusunun desteği olmadan iktidarda 'iki hafta' kalamayacağı konusunda uyarısında bulunduğunu açıklamıştı.

Trump yaptığı konuşmada, "Kral Selman’ı seviyorum. Fakat Krala 'biz sizi koruyoruz, biz olmadan iktidarda iki hafta bile kalamazsınız! Bu yüzden ordu için ödeme yapmak zorundasınız' dedim" ifadelerini kullanmıştı.

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