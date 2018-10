Prens Selman Trump'a cevap verdi: Her şeyi parayla aldık - Son dakika haberleri Prens Selman Trump'a cevap verdi: Her şeyi parayla aldık ABD Başkanı Trump'ın 'Kral Selman’a 'desteğimiz olmadan iktidarda iki hafta kalamazsınız' dedim' sözlerine Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'dan cevap geldi. Selman, "Her şeyi onlardan parayla satın aldık" dedi.

Haber Merkezi 06 Ekim 2018, 00:17 Son Güncelleme: 06 Ekim 2018, 00:35 Diğer