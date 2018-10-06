Prens Selman Trump'a cevap verdi: Her şeyi parayla aldık

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD Başkanı Donald Trump'ın babası Selman bin Abdülaziz el-Suud'a "Biz sizi koruyoruz, biz olmadan iktidarda iki hafta bile kalamazsınız!" söylediğini iddia ettiği cümlelere cevap verdi.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman Trump'ın açıklamaları karşısında ABD'den aldıkları tüm silahların parasını zaten ödediklerini kaydetti. Prens, "Bu bedava silahlanma değil. Suudi Arabistan ve ABD arasındaki ilişki başladığından beri her şeyi onlardan parayla satın aldık" şeklinde konuştu.

Prens Muhammed Bin Selman, Bloomberg'e verdiği röportajda "Trump'la çalışmayı seviyorum" açıklamasında da bulundu. Prens sözlerine "Bilirsiniz kabul etmek gerekir ki her dost iyi ve kötü şeyler de söyler" ifadelerini ekledi.

Trump ne demişti

ABD’nin Mississippi eyaletinde seçim mitinginde konuşan ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman’ın ABD ordusunun desteği olmadan iktidarda 'iki hafta' kalamayacağı konusunda uyarısında bulunduğunu açıklamıştı.

Trump yaptığı konuşmada, "Kral Selman’ı seviyorum. Fakat Krala 'biz sizi koruyoruz, biz olmadan iktidarda iki hafta bile kalamazsınız! Bu yüzden ordu için ödeme yapmak zorundasınız' dedim" ifadelerini kullanmıştı.