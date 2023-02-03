Prenses Diana'nın mektupları müzayede satılacak

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Herkesin gönlünde taht kuran Prenses Diana, gazetecilerden kaçarken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
Prenses Diana mutsuz evliliği, acı ölümü ve güzelliği ile hafızalarda yer ediniyor. İngiliz Kraliyet Ailesi'nin adeta en sevilen isimlerinden biri olan Diana, herkesin kalbinde taht kurdu. Yaptığı yardım çalışmaları, herkese karşı olan samimi tavırları ve güzelliği ile adını tarihi yazdırdı. 1997 yılında gazetecilerden kaçmak isterken geçirdiği trajik kaza sonrası hayatını kaybetti. Vefatıyla tüm dünyayı yasa boğan Prenses, ölümünün üzerinden 25 yıl geçmesine rağmen adından söz ettirmeye devam ediyor. Yaşanan yeni gelişme ise İngiltere’de büyük heyecan yarattı.
Lady Diana'nın yıllar önce kaleme aldığı mektup ve kartlar ortaya çıktı. Boşanma süreci ve içinde bulunduğu duygulara yer veren Diana'nın mektuplarının müzayede satışa çıkartılacağı öğrenildi. 90 bin sterline alıcı bulması beklenen mektuplardan elde edilen gelir, Diana’nın desteklediği hayır kurumlarına bağışlanacak. Müzayede ise 16 Şubat’ta yapılacak.
Öte yandan mektuplarda yer alan bazı ifadeler ise şu şekilde: Çok zor zamanlar geçiriyorum ve ciddi bira baskı var ve her taraftan geliyor. Bazen başımı dik tutmak çok zor.
Bu boşanma sürecinde neler yaşayacağımı bir yıl önce bilseydim, asla izin vermezdim. Umutsuz ve çirkin. Bir kelebek olarak tanımlanmış olabilirim ama bu güzel aileden uçmak, uzaklaşmak istemiyorum.