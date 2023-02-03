Prenses Diana'nın mektupları müzayede satılacak

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılan Prens Harry'in otobiyografik kitabında yer alan, "Orada bir yerde, 'Afganistan'da görev yaptım. 25 kişiyi öldürdüm. Onları insan olarak görmüyordum' sözlerine tepki gösterdi. Şentop, "Avrupalı beyaz bir insan Afganistan'da yaşayan 25 insanın insan olmadığına karar veriyor, kendisini ikna ediyor, onları öldürebiliyor ve bundan hiç utanç duymadığını ifade ediyor. Hangi ten rengine, hangi inanca, hangi ırka sahip olursak olalım her birinin diğeriyle tam anlamıyla hukuk konusunda eşit olduğunu kabul etmek ve zihnimizi, kültürümüzü de paradigmamızı da bunun üzerine oturtmamız gerekir" dedi.