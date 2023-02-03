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Dünya

Prenses Diana'nın mektupları müzayede satılacak

Lady Diana’nın yıllar önce boşanma sürecinde kaleme aldığı mektup ve kartlar, 16 Şubat’ta satışa çıkarılacak. Mektupların 90 bin sterline alıcı bulması bekleniyor.

13:51 . 3/02/2023 Cuma
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Herkesin gönlünde taht kuran Prenses Diana, gazetecilerden kaçarken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Herkesin gönlünde taht kuran Prenses Diana, gazetecilerden kaçarken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Prenses Diana mutsuz evliliği, acı ölümü ve güzelliği ile hafızalarda yer ediniyor. İngiliz Kraliyet Ailesi'nin adeta en sevilen isimlerinden biri olan Diana, herkesin kalbinde taht kurdu. Yaptığı yardım çalışmaları, herkese karşı olan samimi tavırları ve güzelliği ile adını tarihi yazdırdı. 1997 yılında gazetecilerden kaçmak isterken geçirdiği trajik kaza sonrası hayatını kaybetti. Vefatıyla tüm dünyayı yasa boğan Prenses, ölümünün üzerinden 25 yıl geçmesine rağmen adından söz ettirmeye devam ediyor. Yaşanan yeni gelişme ise İngiltere’de büyük heyecan yarattı.

Mektuplar 90 bin sterline satılacak

Lady Diana'nın yıllar önce kaleme aldığı mektup ve kartlar ortaya çıktı. Boşanma süreci ve içinde bulunduğu duygulara yer veren Diana'nın mektuplarının müzayede satışa çıkartılacağı öğrenildi. 90 bin sterline alıcı bulması beklenen mektuplardan elde edilen gelir, Diana’nın desteklediği hayır kurumlarına bağışlanacak. Müzayede ise 16 Şubat’ta yapılacak.

"Başımı dik tutmak çok zor"

Öte yandan mektuplarda yer alan bazı ifadeler ise şu şekilde: Çok zor zamanlar geçiriyorum ve ciddi bira baskı var ve her taraftan geliyor. Bazen başımı dik tutmak çok zor.

"Bilseydim boşanmazdım"

Bu boşanma sürecinde neler yaşayacağımı bir yıl önce bilseydim, asla izin vermezdim. Umutsuz ve çirkin. Bir kelebek olarak tanımlanmış olabilirim ama bu güzel aileden uçmak, uzaklaşmak istemiyorum.



#Lady Diana
#ingiltere
#ingiltere kraliyet ailesi
1 saat önce
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Prenses Diana'nın mektupları müzayede satılacak
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