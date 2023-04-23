Prostestolardan korkan Rusya 2. Dünya Savaşı törenlerini iptal etti

Geçen yıl şubat ayında Rusya'nın başlattığı Ukrayna işgali beklenenden çok daha uzun sürüyor. Batılı istihbarat örgütlerine göre Rus ordusu savaşta büyük kayıplar verdi.

Rus halkı arasında ise savaş karşıtlığının gittikçe arttığı iddia ediliyor. Rus yönetiminin 9 Mayıs'taki 2. Dünya Savaşı anmalarını iptal etmesi bu iddiaları güçlendirdi.

Kremlin yönetimi Rus askerlerinin Ukrayna'da Nazilere karşı savaştığını söylüyor.





Uzun süren savaş, ekonomik yaptırımlar ve kayıplar nedeniyle 2. Dünya Savaşı'nın kutlamalarında protesto yaşanacağı tahmin ediliyor. Kremlin halktan gelmesi beklenen böyle bir tepkiyle karşılaşmamak için Zafer Günü kutlamalarını erteledi.

Ayrıca Ölümsüz Alay yürüyüşleri de iptal edildi. Bu yürüyüşlere binlerce sivil katılıyor. Milliyetçi Ruslar, 2. Dünya Savaşı, Afganistan Savaşı ve Çeçenya çatışmalarına katılan askerlerin portreleriyle ülke genelinde yürüyüşler düzenliyor.



