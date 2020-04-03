Dünya PTT şubelerinin önü boş kaldı
KORONAVİRÜS

PTT şubelerinin önü boş kaldı

Sosyal yardım ödemelerinin evde yapılması ile ilgili kararın ardından vatandaşlar PTT şubelerinin önünü boş bıraktı.

Haber Merkezi İHA
PTT şubelerinin önü boş kaldı.
PTT şubelerinin önü boş kaldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde PTT aracılığıyla bin TL sosyal yardım yapılıyor.

Vatandaşlar yardım parasını alamadan eli boş döndü.

Vatandaşlar yardım parasını alamadan eli boş döndü

PTT şubelerinin önünde sosyal yardım alacak kişilerin sosyal mesafe kuralının uygulanamaması üzerine sosyal yardım ödemelerinin hak sahiplerine kendi ikametlerinde yapılması kararı alındı.

Önceki günlerde aşırı yoğunluk yaşayan PTT şubeleri alınan kararın ardından kapandı. PTT şubelerinin önü boş kalırken, karardan haberdar olmayan bazı vatandaşlar da vardı. Yardım parasını almak için gelen vatandaşlara görevliler durumu anlattı. Vatandaşlar yardım parasını alamadan eli boş döndü.

2 milyon ihtiyaç sahibine bin TL yardım parası ödenmeye başlandı: PTT önünde uzun kuyruklar oluştu
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