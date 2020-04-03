PTT şubelerinin önü boş kaldı.

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Diyanet'ten cuma namazı açıklaması: Her hafta ülkemizin farklı bir camisinde temsilen kılınacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kovid-19 salgını karşısında ara verilen cuma namazının temsilen de olsa devam etmesiyle ilgili açıklama yaptı, uygulamanın amaçları kamuoyu ile paylaşıldı. Yapılan açıklamada "Her hafta ülkemizin farklı bir camisinde asgari düzeyde katılımla, gerekli tüm sağlık tedbirleri alınarak temsilen cuma namazı kılınacak" ifadelerine yer verildi.