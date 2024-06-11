Putin Bakan Fidan'ı kabul edecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haber ajansları yöneticilerini kabul ettiği toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gazze konusunda önemli çabalar sarf ettiğini belirterek, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem bölgede, hem dünyada, hem de İslam dünyasında sahip olduğu otoriteyi göz önünde bulundurarak onun katkısının belirgin olacağını umuyoruz." diye konuştu.