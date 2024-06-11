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Dünya

Putin Bakan Fidan'ı kabul edecek

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabul edeceğini açıkladı.

12:23 - 11/06/2024 Salı
Güncelleme: 12:39 - 11/06/2024 Salı
Yeni Şafak
Vladimir Putin - Hakan Fidan (Arşiv)
Vladimir Putin - Hakan Fidan (Arşiv)

BRICS+ Toplantısı’na katılmak üzere Rusya'ya giden Hakan Fidan burada birçok ülkenin yetkilileriyle temaslarda bulundu.


Fidan son olarak, Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla ile görüştü. Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, BRICS+ Toplantısı’na katılmak üzere bulunduğu Nijniy Novgorod’da, Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla ile bir araya geldi." ifadesine yer verildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'nın Nijniy Novgorod kentinde BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında düzenlenen BRICS+ oturumuna katıldı. Bakan Fidan, burada Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.



Kremlin tarafından yapılan açıklamada ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gün içerisinde bir görüşme gerçekleştireceği duyuruldu.




#Rusya
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#Vladimir Putin
#Hakan Fidan
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