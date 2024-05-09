|
Dünya

Putin: Batı İkinci Dünya Savaşı'nın derslerini unutmaya çalışıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İkinci Dünya Savaşı sonunda, Nazi Almanyasının kayıtsız şartsız teslimiyetini imzaladığı Zafer Günü'nün 79'uncu yıl dönümünde başkent Moskova'da konuştu. Putin, “Batı'da İkinci Dünya Savaşı'nın derslerini unutmak istiyorlar. Nazizme karşı gerçek savaşçıların anıtlarını yıkıyorlar, hainleri ve Nazilerin suç ortaklarını kaidelere yerleştiriyorlar” dedi.

13:26 - 9/05/2024 Perşembe
DHA
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin.

Sovyetler Birliği tarafından Zafer Günü ilan edilen 9 Mayıs'ın 79'uncu yıl dönümünde, Moskova'daki Kızıl Meydan'da konuşan Putin, “Babalarımızı, dedelerimizi ve büyük dedelerimizi onurlandırıyoruz. Onlar kendi topraklarını savundular ve Nazizmi ezdiler, Avrupa halklarını özgürleştirdiler ve askeri ve işçi kahramanlığının doruklarına ulaştılar. Bugün İkinci Dünya Savaşı hakkındaki gerçekleri nasıl çarpıtmaya çalıştıklarını görüyoruz. Bu durum, esasen sömürgeci olan politikalarını ikiyüzlülük ve yalanlar üzerine kurmaya alışmış olanları rahatsız etmektedir. Nazizme karşı gerçek savaşçıların anıtlarını yıkıyorlar, hainleri ve Nazilerin suç ortaklarını kaidelere yerleştiriyorlar, askerlerin kahramanlıklarının ve asaletlerinin, yaşam adına yaptıkları büyük fedakarlıkların üzerini çiziyorlar” dedi.



“Savaşın derslerini unutmaya çalışıyorlar”


Putin, Batı'nın İkinci Dünya Savaşı'nın derslerini unutmaya çalıştığını belirterek, “Batı'da İkinci Dünya Savaşı'nın derslerini unutmak istiyorlar ama biz insanlığın kaderinin Moskova ve Leningrad, Rzhev, Stalingrad, Kursk ve Harkiv yakınlarındaki görkemli savaşlarda, Minsk, Smolensk ve Kiev yakınlarında, Murmansk'tan Kafkasya ve Kırım'a kadar uzanan ağır kanlı savaşlarda belirlendiğini hatırlıyoruz” ifadelerini kullandı.



“Bayramı, askeri operasyon bağlamında kutluyoruz”


Putin, Ukrayna'daki savaşı işaret ederek, “Rusya şu anda zor bir dönemden geçmektedir. Anavatanın kaderi, geleceği her birimize bağlıdır. Bugün, Zafer Günü'nde bunun daha da keskin ve net bir şekilde farkına varıyoruz ve her zaman cesur, asil, bilge, dostluğa değer veren ve zorluklara kararlılıkla göğüs geren, kendilerine ve ülkelerine her zaman güvenen, Anavatanı içtenlikle ve özveriyle seven kazananlar kuşağını örnek alıyoruz. Zafer Bayramını özel bir askeri operasyon bağlamında kutluyoruz. Tüm katılımcılar, cephe hattında, muharebe temas hattında olanlar, bizim kahramanlarımızdır. Azminiz ve fedakarlığınız, özveriniz karşısında saygıyla eğiliyoruz. Tüm Rusya sizinle” diye konuştu.



#Rusya
#İkinci Dünya Savaşı
#Batı
11 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ezan saatleri | İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa il il namaz vakitleri