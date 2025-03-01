Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Putin Belarus ile güvenlik garantilerine ilişkin anlaşmayı onayladı

Putin Belarus ile güvenlik garantilerine ilişkin anlaşmayı onayladı

10:541/03/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Saldırı halinde birbirini tüm güç ve araçlarla koruyacaklar.
Saldırı halinde birbirini tüm güç ve araçlarla koruyacaklar.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus ile güvenlik garantilerine ilişkin anlaşmayı onaylayan yasayı imzaladı.

Putin'in imzaladığı yasa, Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlandı.


Rusya ile Belarus arasında yapılan güvenlik garantilerine ilişkin anlaşmaya göre, iki ülke Birlik Devleti kapsamında uluslararası hukuk çerçevesinde birbirini destekleyecek. Saldırı halinde askeri, siyasi ve diğer alanlarda gerekli önlemleri alarak, birbirini tüm güç ve araçlarla koruyacak.


Anlaşma gereği, Rusya'ya ait nükleer silah, Belarus'un da korunması için kullanılabilecek.


Belarus topraklarına konuşlandırılan nükleer silahın kullanıma dair karar, iki devletin belirlediği prosedüre göre alınacak.


Rusya Devlet Başkanı Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, 6 Aralık 2024'te iki devlet arasında güvenlik garantilerine ilişkin anlaşma imzalamıştı.




#Belarus
#Rusya
#Ukrayna

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Eskişehir'de sahur ve iftar saat kaçta yapılacak? 1 Mart Eskişehir Ramazan imsakiyesi