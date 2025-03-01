Putin Belarus ile güvenlik garantilerine ilişkin anlaşmayı onayladı

Rusya ile Belarus arasında yapılan güvenlik garantilerine ilişkin anlaşmaya göre, iki ülke Birlik Devleti kapsamında uluslararası hukuk çerçevesinde birbirini destekleyecek. Saldırı halinde askeri, siyasi ve diğer alanlarda gerekli önlemleri alarak, birbirini tüm güç ve araçlarla koruyacak.