Putin Filistin Devlet Başkanı Abbas'la görüştü: Destek için her türlü çabayı gösteriyoruz

Kremlin'den yapılan açıklamada, “Mahmud Abbas resmi bir ziyaret için Rusya'da. Vladimir Putin ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasındaki görüşmeler Rusya Devlet Başkanının Novo-Ogaryovo'daki konutunda gerçekleşiyor” denildi. Filistin Devlet Başkanlığı Ofisi'nden Abbas'ın ziyareti ile ilgili olarak, “Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Filistin halkına yönelik devam eden saldırganlığını durdurmanın ve savaştan zarar gören bölgeye insani yardımların derhal ulaştırılmasını kolaylaştırmanın yollarını görüşmek üzere bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek” ifadeleri kullanıldı.

Putin görüşmede Filistin'e desteğini yineleyerek, “Filistin'de yaşanan insani felaketi derin bir üzüntü ve endişe ile yakından takip ediyoruz. Filistin halkına destek olmak için her türlü çabayı gösteriyoruz. Bildiğiniz üzere, halihazırda oraya yaklaşık 700 ton çeşitli ürün gönderdik. Filistin halkına yardım etmek için her türlü fırsatı değerlendirmeye kararlıyız. Bu konudaki duruşumuz değişmemiştir. Bu tutumu uzun zaman önce benimsedik ve hiçbir şekilde kısa vadeli menfaatler düşüncesiyle hareket etmiyoruz. Bölgede kalıcı ve istikrarlı bir barışın sağlanması için, tam teşekküllü bir Filistin devletinin kurulması öncelikli olmak üzere, tüm BM kararlarının uygulanmasının zorunlu olduğuna inanıyoruz.” dedi.