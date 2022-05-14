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Putin: Finlandiya’nın NATO üyeliği hata olur

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda ülkesinin NATO üyeliğine başvurusunu görüştü. Putin görüşmede Finlandiya’nın NATO üyeliğinin "hata" olacağını ifade etti.

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Haber Merkezi İHA
Putin: Finlandiya’nın NATO üyeliği hata olur
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö - Rusya Devlet Başkanı Putin

Finlandiya Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Niinistö, görüşmede Putin’e 2021’in sonlarında Rusya’nın ülkelerin NATO’ya katılmasını önlemeyi amaçlayan taleplerinin ve Şubat ayında Ukrayna’ya saldırı başlatmasının Finlandiya’nın güvenlik ortamını temelden değiştirdiğini söyledi.

Doğrudan ve anlaşılır şekilde gerçekleştirildiği ifade edilen görüşmede Niinistö, Finlandiya’nın önümüzdeki birkaç gün içinde NATO üyeliğine başvurmaya karar verdiğini belirtti. Rusya’nın Ukrayna’daki saldırılarının yol açtığı insani acılardan derin endişe duyduğunu söyleyen Niinistö, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin sivillerin tahliyesinin sağlanmasına ilişkin mesajlarını da iletti.

"Finlandiya Rusya’nın komşusu olmanın getirdiği sorunları doğru ve profesyonel bir şekilde ele almak istiyor"

Finlandiya’nın NATO’ya katılarak kendi güvenliğini güçlendireceği ifade edilen Cumhurbaşkanlığı açıklamasında, "Finlandiya gelecekte de Rusya’nın komşusu olmanın getirdiği pratik sorunları doğru ve profesyonel bir şekilde ele almak istiyor" denildi.

  • Görüşmenin Finlandiya’nın talebi üzerine yapıldığı kaydedildi.

Putin: Finlandiya’nın NATO üyeliği hata olur

Görüşmeye dair Kremlin’den yapılan açıklamada ise, "Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurusunda bulunma niyetiyle ilgili olarak açık bir görüş alışverişi yapıldı" denildi. Açıklamada, "Vladimir Putin, Finlandiya’nın güvenliğine yönelik herhangi bir tehdit olmadığı için geleneksel askeri tarafsızlık politikasından vazgeçmenin bir hata olacağını vurguladı" ifadeleri kullanıldı.Finlandiya’nın dış politikasında böyle bir değişikliğin, uzun yıllardır iyi komşuluk ve işbirliği ruhuyla inşa edilen ve karşılıklı yarar sağlayan Rusya-Finlandiya ilişkilerini olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekildi.

Liderler ayrıca Ukrayna’daki durumu da görüştü. Açıklamaya göre Putin, Kiev yönetiminin diyalogla ilgilenmediği için Ukrayna ile müzakerelerin askıya alındığını söyledi.

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