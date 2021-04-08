Dünya Putin ile Aliyevden Karabağ görüşmesi
ASYA

Putin ile Aliyev'den Karabağ görüşmesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Karabağ'daki durumu telefonda görüştü. Görüşmede, kontakların çeşitli seviyelerde aktifleştirilmesi konusunda mutabık kalındı.

Haber Merkezi AA
Putin ile Aliyevden Karabağ görüşmesi
Vladimir Putin

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmede, Karabağ'daki durum ele alındı, bölgede barış ve güvenliğin sağlanması, bölgenin ekonomik gelişimi, ulaşım bağlantılarının yeniden oluşturulması yönündeki çalışmalar ile ilgili konular ayrıntılı şekilde istişare edildi.

Görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında başkent Moskova'da dün yapılan görüşme sonuçları dikkate alınırken, kontakların çeşitli seviyelerde aktifleştirilmesi konusunda mutabık kalındı.

Rusya'dan Ukrayna'ya 'sınırdan askerlerimizi çekmiyoruz' mesajı
DÜNYA
Rusya'dan Ukrayna'ya 'sınırdan askerlerimizi çekmiyoruz' mesajı

Kremlin ile Kiev arasında NATO üyeliği gerilimi: Kriz daha da alevlenir
DÜNYA
Kremlin ile Kiev arasında NATO üyeliği gerilimi: Kriz daha da alevlenir
Abone Ol Google News
Antalyada vahşet

Antalya'da vahşet

​Kardeşler cinayeti itiraf etti, kafatası ve göğüs kafesi aranıyor.
İlk yarıda karşılıklı goller

İlk yarıda karşılıklı goller

​Fenerbahçe, 33. hafta maçında Malatya deplasmanına çıkıyor.
Fransız medyası Cumhurbaşkanı Erdoğanın yeni anayasa çağrısından rahatsız: Türkiye karşı saldırıya hazırlanıyor

Yeni Şafak ile<br>2021 Ramazan

Yeni Şafak ile
2021 Ramazan

​Çok az kaldı... 2021 Ramazan için hazır mıyız?

​ABD'de 7 ay yanık tedavisi gören hasta çıkan faturaya inanamadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.