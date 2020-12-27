Dünya Putin koronavirüs aşısı olacak
ASYA

Putin koronavirüs aşısı olacak

Rusya Devlet Başkanı Putin koronavirüs aşısı olacak. Putin’in koronavirüs için geliştirilen Rus aşısı Sputnik V aşısını olmaya karar verdiği açıklandı.

Haber Merkezi DHA
Vladimir Putin
Vladimir Putin

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in koronavirüs aşısını olmaya karar verdiğini söyledi.

SPUTNİK V AŞISI OLACAK
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in koronavirüs için geliştirilen Rus aşısı Sputnik V aşısını olmaya karar verdiği açıklandı. Peskov, Rusya’da yayın yapan vesti.ru sitesinde yayınlanan açıklamasında “Yakın bir gelecekte başkanın kararı açıklayacağını bekleme hakkımız var. Kendisinin (açıklamayı) yapacağını söyledi. Aşı olacağını, böyle bir karar aldığını ve formalitelerin bitmesini beklediğini söyledi” dedi.

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