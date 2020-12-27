Putin koronavirüs aşısı olacak

Azeriler Türk değil!

Ruslar, Kafkasya'yı işgal ettikleri gün bölgenin en kalabalık halkı Türkler bu işgale bağımsıızlık için açılan nice savaş ile karşılık verdiler. Ruslar bu mücadeleleri sonlandırmanın tek çözümünün Türklerin hafızasını silmek olduğuna karar verip 'Siz Azerisiniz' dediler. Bir milletin ismi bir anda Türk'ten Azeri'ye dönüşürken biz de buna tamam dedik. Aklımıza hiç 'yahu kardeşim bu adam Azeriyse niye her dediğini anlayabiliyorum?' sorusunu sormak geldi. Biz neden bu soruyu kendimize hiç sormadık bari bunu soralım. Nasıl oldu da yüz yıllar boyunca sayısız Türk'ü yerinden yurdundan edenlerin bize taktığı isimleri kullanmak hiç zorumuza gitmedi?