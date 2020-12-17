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ASYA

Putin koronavirüs aşısı yaptıracak

Rusya Devlet Başkanı Putin virüs aşısı yaptıracağını açıkladı. Putin "Herkesi uzmanların tavsiyelerine uymaya davet ediyorum. Benim yaş aralığımdakiler için aşı sırası henüz gelmedi. Bu yüzden daha aşı olmadım. Ama sıra bana gelince korona virüs aşısı yaptıracağım” dedi.

Haber Merkezi İHA
Putin aşı olacağını açıkladı.
Putin aşı olacağını açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yıl sonu değerlendirme toplantısında kendisinin de korona virüs aşısını yaptıracağını söyledi.

Reuters


SALGINA HAZIRLIKLI DEĞİLDİK

Rusya’nın sağlık sisteminin salgına hazır olmadığını söyleyen Putin, “Pandeminin hayatın her alanını etkilediği doğru, fakat bu korona virüs Rusya’ya özgü değil, tüm dünyaya özgü bir problem. Pek çok sorunla karşılaşmış olmamıza rağmen kesin bir biçimde söyleyebilirim ki bu problemleri iyi bir biçimde başa çıktık, muhtemelen pek çok ülkeden çok daha iyi bir biçimde. Bazı problemler hala çözülemedi. Hala karşılaştığımız sorunlar denizi var. Bu sorunlara hızlıca cevap verebilme yeteneği de var. Personellerimizi hemen yetiştirebildik, tıbbi kurumlarımızı hazırladık, ek ödemeler tahsis ettik ve sağlık alanındaki öğrencilerimizi harekete geçirebildik” dedi. Yaptıkları reformlar sayesinde Rus halkının doğrudan tıbbi ürün ve ilaçlara ulaşabildiğini söyleyen Putin, “Ülkede koruyucu ekipman üretimimizi hızla arttırdık. Maske üretimimiz 20 kat arttı. İlaç hacmi 2 katına çıktı. Bazı bölgelerde sorunlar var ama bunlar lojistik, üretim ve satın almayla ilgili sorunlar” ifadelerini kullandı.

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SIRA BANA GELİNCE AŞI YAPTIRACAĞIM
“Sıra bana gelince korona virüs aşısı yaptıracağım”
Rusya lideri Putin, Novosibirsk Bölgesi’nden bir gazetecinin aşı yaptırıp yaptırmayacağı ile ilgili soruya cevap vererek, “Rusya, korona virüs aşısını üreten ve tescil ettiren ilk ülke. Sputnik V iyi bir aşı, hem güvenli hem de hızlı etki ediyor. Belli yaş aralığındaki kişilere aşı uygulanmaya devam ediliyor. Herkesi uzmanların tavsiyelerine uymaya davet ediyorum. Benim yaş aralığımdakiler için aşı sırası henüz gelmedi. Bu yüzden daha aşı olmadım. Ama sıra bana gelince korona virüs aşısı yaptıracağım” dedi.

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