Putin: Küresel krizlerin nedeni ABD'nin 'renkli devrimleri' desteklemesidir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'da göreve başlayan ABD ve Avrupa Birliği (AB) büyükelçilerinin de aralarında bulunduğu bazı büyükelçileri, güven mektuplarını almak üzere Kremlin Sarayı'nda kabul etti.
Putin, Rusya'nın ülkelerle yapıcı işbirliğine açık olduğunu dile getirerek, kimseden izole olmak istemediklerini ve ortakların ülkesi ile eşitlik ve karşılıklı çıkar prensipleri doğrultusunda ilişki kurmak istediklerini söyledi.
Kuzey Akım 1 ve 2 doğal gaz boru hatlarına yönelik sabotajın geçen yıl yapıldığına dikkati çeken Putin, Danimarka'nın olayla ilgili hususları ortaya koyacak bağımsız bir uluslararası komisyon kurma teklifini destekleyeceği umudunu paylaştı.
Rusya ile Norveç arasındaki ilişkilere de değinen Putin, bu ilişkilerin düşük seviyede olduğunu belirtti.
Rusya Devlet Başkanı, "Her iki ülke için de büyük öneme sahip Arktika dahil önemli uluslararası ve bölgesel konularda işbirliği donduruldu. Tüm bunların, iki halkın çıkarlarını karşıladığı söylenemez." değerlendirmesini yaptı.
ABD ile eşitlik prensipleri doğrultusunda ilişki kurmaktan yanayız
ABD ile ilişkileri de değerlendiren Putin, şunları söyledi:
Ülkesinin, AB ile ilişkilerinin son yıllarda büyük ölçüde bozulduğuna işaret eden Putin, "AB'nin, Avrupa kıtasında ekonomik işbirliğini geliştirme yerine Rusya ile jeopolitik ihtilaf başlattığını" vurguladı.
Putin, konuşmasının sonunda büyükelçilere görevlerinde başarılar diledi.