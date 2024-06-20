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Putin Kuzey Kore'den sonra Vietnam'da

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore resmi ziyareti sonrasında dün akşam Vietnam'a geldi. Putin bugün başkent Hanoi'de resmi törenle karşılandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hanoi'de Vietnam Cumhurbaşkanı To Lam ile bir araya geldi. İki ülke arasında 15 belgenin imzalandığı törenin ardından konuşan Putin, Rusya ile Vietnam arasındaki ilişkilerin karşılıklı saygı ve birbirlerinin çıkarlarını gözetme ruhuyla geliştiğini ifade etti. Vietnam Cumhurbaşkanı To Lam ise iki ülkenin birbirimize zarar verecek şekilde başka ülkelerle ittifak kurmayacağını, anlaşma imzalamayacağını ifade etti.

16:50 - 20/06/2024 الخميس
DHA
Putin, Hanoi'de Vietnam Devlet Başkanı To Lam tarafından devlet töreni ile karşılandı.
Putin, Hanoi'de Vietnam Devlet Başkanı To Lam tarafından devlet töreni ile karşılandı.

Putin, Hanoi'de Vietnam Devlet Başkanı To Lam tarafından devlet töreni ile karşılandı.


İki lider heyetlerle birlikte toplantılara katıldı ve iki ülke arasındaki stratejik işbirliğini içeren anlaşmaları imzaladı.


Putin, Vietnam Devlet Başkanı To Lam'ı Moskova'ya davet etti.

Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Vietnam'ı ziyaret eden Putin ile To Lam'ın başkentteki görüşmesi, iki ülkenin bakan ve yetkililerinin katılımıyla genişletilmiş formatta gerçekleştiriliyor.


Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Rusya ile Vietnam arasında dostluk anlaşmasının 30 yıl önce imzalandığını anımsattı.


Putin, Vietnam ile bakanlıklar, parlamentolar ve çeşitli kurumlar üzerinden temasları sürdürdüklerini belirterek, "Vietnam'la kapsamlı stratejik ortaklığın güçlendirilmesi, önceliklerimiz arasında bulunuyor." ifadesini kullandı.


Ekonomi ve ticaret alanındaki ilişkilerin de geliştiğine işaret eden Putin, ikili ticaret hacminin geçen yıl yüzde 8 arttığını kaydetti.


Putin, Vietnam ile uluslararası alanda koordineli şekilde hareket ettiklerini belirterek, "Rusya, Vietnam'ın önde gelen üyelerinden biri olduğu Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ile diyaloğun geliştirilmesine önem veriyor." görüşünü paylaştı.

"Rusya ile stratejik ortaklığın geliştirilmesine önem veriyoruz"

Vietnam Devlet Başkanı To Lam da Rusya ile ilişkilerin geliştirilmesine önem verdiklerini vurgulayarak, "Rus halkının geçmişte bağımsızlık mücadelemizde, ülkemizin inşasında ve mevcut gelişme aşamasında bizleri desteklemesini unutmuyoruz." ifadesini kullandı.


Ülkesinin bağımsız, barışçıl ve çok yönlü dış siyaset izlediğini kaydeden To Lam, "Bununla birlikte Rusya ile geleneksel dostluğun ve kapsamlı stratejik ortaklığın geliştirilmesine de her zaman büyük önem veriyoruz. Rusya'yı Vietnam'ın dış siyasetinin önceliklerinden biri olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


To Lam, Rusya ile Vietnam arasında stratejik ortaklığın derinleştirilmesi konusunu Putin ile ele alacağını kaydetti.




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