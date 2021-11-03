Dünya Putin Rus ordusu İHAlarla yapılan hava saldırılarını püskürtmeyi öğrendi
ASYA

Putin: Rus ordusu İHA'larla yapılan hava saldırılarını püskürtmeyi öğrendi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Rus ordusunun iha saldırılarını geri püskürtmeyi öğrendiğini söyledi. Salı günü katıldığı bir savunma toplantısında açıklama yapan Putin "İHA saldırılarını püskürtmeyi öğrendik ve bunu oldukça etkili bir şekilde yapıyoruz" dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Putin: Rus ordusu İHAlarla yapılan hava saldırılarını püskürtmeyi öğrendi
Putin.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Rus ordusunun iha saldırılarını geri püskürtmeyi öğrendiğini söyledi. Salı günü katıldığı bir savunma toplantısında açıklama yapan Putin "İHA saldırılarını püskürtmeyi öğrendik ve bunu oldukça etkili bir şekilde yapıyoruz" dedi.

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İHA ÜRETİMİNE DİKKAT ÇEKTİ

İHA üretiminin önemine dikkat çeken Putin "Son yıllarda yaşanan silahlı çatışmalarda kendini nasıl kanıtladığını, ne kadar etkili olduğunu ve bizim için ne kadar tehlikeli olabileceğini çok iyi biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Putin, insansız askeri havacılığın geliştirilmesinde yapay zeka da dahil olmak üzere gelecek vaat eden teknolojilerin kullanılması gerektiğine vurgu yaptı:

"Onlar üzerinde [insansız hava araçları] çalışmaya devam etmeliyiz, son zamanlarda olduğu kadar çok çalışmalıyız. Yapay zekanın kullanımını, teknolojinin ve bilimin en modern başarılarını kastediyorum"

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