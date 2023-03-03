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Dünya

Putin Rusya Güvenlik Konseyi’ni topladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kolluk kuvvetlerinin kontrolü altında bulunan bölgelerin teröre karşı güvenliği hususunda Güvenlik Konseyi'ni topladı.

17:22 . 3/03/2023 Cuma
AA
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Güvenlik Konseyi, Putin başkanlığında toplandı.

Çevrim içi toplantının başında konuşan Putin, “Bugün kolluk kuvvetlerinin kontrolü altındaki yerlerin teröre karşı korunmasına yönelik tedbirler hakkında çok önemli konumuz var.” ifadesini kullandı.

Rusya'da Bryansk Bölgesi’nde dün Ukraynalı olduğu belirtilen "sabotaj gruplarının" Rusya-Ukrayna sınırında bulunan bölgedeki köye sızdığı ve silahlı saldırı düzenlediği bildirilmişti. Bölge yönetimi, saldırıda iki kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin yaralandığını açıklamıştı.​​​​​​​


#Rusya
#Güvenlik Konseyi
#Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
43 dakika önce
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Putin Rusya Güvenlik Konseyi’ni topladı
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