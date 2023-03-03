Putin Rusya Güvenlik Konseyi’ni topladı

Polonya İklim ve Çevre Bakanı Anna Moskwa, Ukrayna ile Rusya arasında devam etmekte olan savaştan dolayı Rusya'nın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansından (UAEA) çıkarılması çağrısında bulundu. Moskwa, ''Bu ülkenin temsilcilerinin küresel nükleer güvenlikle ilgilenen uluslararası organlara katılmaya devam etmesi kabul edilemez'' ifadelerini kullandı.