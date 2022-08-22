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AVRUPA

Putin: Sinsi ve acımasız bir saldırı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, aracına bomba konularak öldürülen gazeteci Darya Dugina için yayınladığı taziye mesajında, "Sinsi ve acımasız bir saldırı" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi İHA
Putin: Sinsi ve acımasız bir saldırı
Putin: Sinsi ve acımasız bir saldırı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Moskova’da aracına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden gazeteci Darya Dugina için taziye mesajı yayınladı. Saldırıyı kınayan ve Dugina’nın Rusya’ya sağladığı faydalardan bahseden Putin, "Sinsi ve acımasız bir saldırı başarılı, sevgi dolu ve sempatik bir kişi olan Darya Dugina’nın hayatına mal oldu. Bir gazeteci, fikir insanı ve savaş muhabiri olarak anavatana hizmet etti" dedi.

İlk kez konuştu

Rus siyaset uzmanı Aleksandr Dugina da kızının ölümünün ardından ilk kez konuştu. Suikastin gözlerinin önünde gerçekleştiğini söyleyen Dugina, "Hepimizin bildiği gibi Ukrayna rejimi Moskova’daki gelenek festivali dönüşünde kızımı gözlerimin önünde vahşi bir patlamada öldürdü. O, derin fikirlerinde her zaman saygılı ve ölçülüydü. Rusya düşmanları onu sinsice öldürdü" ifadelerini kullandı.

Rusya Ukrayna’yı suçladı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), soruşturma kapsamında delillere dayandırarak suikastin failini açıklamıştı. FSB, Dugina’ya düzenlenen suikastin arkasında Ukrayna istihbaratının bulunduğunu belirterek, "Operasyonel ve keşif faaliyetleri sonucunda, Rus gazeteci Darya Dugina suikastı FSB tarafından açıklığa kavuşturulmuştur. Suikastin Ukrayna istihbaratı tarafından hazırlandığı ve işlendiği, failin 1979 doğumlu Ukrayna vatandaşı Natalya Vovk olduğu belirlenmiştir" demişti. Açıklamada ayrıca, Vovk’un 2010 doğumlu kızı Sofia Mihaylovna’nın da plana dahil olduğu bildirilmişti.

Suikast faili Estonya’ya kaçtı

Açıklamanın devamında suikasti gerçekleştiren Volk’un olaydan sonra kızıyla birlikte Estonya’ya kaçtığı aktarılarak, "Dugina cinayetinin organizasyonu ve Dugina’nın yaşam tarzı ile ilgili bilgi almak için Moskova’dan daire kiraladılar. Rusya’ya girişte Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde kayıtlı 982 DPR plakalı, Moskova’da Kazakistan’da kayıtlı 172AJD02 plakalı, Rusya’dan çıkışta ise Ukrayna’da kayıtlı AH7771IP plakalı araç kullandılar. Dugina’nın direksiyonunda olduğu Toyota Land Cruiser Prado marka araç uzaktan kumandayla infilak ettirildi. Vovk, dün kızıyla Pskov bölgesi üzerinden Estonya’ya gitti" bilgileri verilmişti. Açıklamanın sonunda ise FSB’nin dosyayı Rusya Soruşturma Komitesi’ne aktardığı ifade edilmişti

Aracın güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı

Rusya Soruşturma Komitesi tarafından dün yapılan açıklamada, Dugina’nın aracının altına bomba düzeneği kurulduğu aktarılarak, “Darya Dugina’nın aracının şoför koltuğu bölümünün alt kısmına bomba yerleştirildiği tespit edildi. Şu anda Rusya Soruşturma Komitesi Adli Birimler Müdürlüğü’nden uzmanların katılımıyla olay yerinde incelemeler devam ediyor. Tamamen yanan araç ise özel bir otoparka çekildi. Ayrıca soruşturma için fizik, kimya, biyoloji ve genetik uzmanları da görevlendirildi. Aracın güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. Elde edilen bilgilere göre, saldırının önceden planlandığı işlendiği düşünülüyor. Suçu işleyen ve bağlantıda oldukları kişilerin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor” sözlerine yer verilmişti.

Kiev reddetmişti

Olayın ardından tüm gözler Ukrayna’ya çevrilirken, Kiev tarafından yapılan açıklamada suikast iddiaları yalanlanmıştı.

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Dün gece suikaste uğrayan Rus siyaset bilimci ve aynı zamanda Putin'in akıl hocası olduğu bilinen Alexander Dugin'in kızı Darya Dugina, Rusya Savunma Bakanlığı kanalında FETÖ uyarısı yapmıştı.Dugina, ''Bozkurtlar, milliyetçi bir hareket. Kırım'da öyle bir sabotajcı grup yok. Ama Ukrayna'da ABD kontrolündeki Fetullahçılar var. Gülen'in kitapları Ukraynalı askerlerden çıktı'' demişti.

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