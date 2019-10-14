Putin 10 yıl sonra ilk defa Suudi Arabistan'da

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Suudi Arabistan'a bir ziyaret gerçekleştirecek. 10 yıldan uzun bir süredir ilk kez Suudi Arabistan'a gidecek olan Putin burada bölgesel rakiplerle güçlü bağların ve enerji politikasının işbirliğinin önemini konuşacak.

Putin’in, 2007 yılından bu yana ilk kez ziyaret edeceği Suudi Arabistan’da, Kral Selman ile iki ülke arasındaki enerji, tarım, sanayi, askeri-teknik işbirliği, kültürel alışveriş gibi çeşitli alanlarda görüşmeler yapması bekleniyor. İki lideirn başlıca gündem maddesi petrol anlaşmaları ve Aramco'ya gerçekleştirilen saldırılar olacak.

Rus lider, Birleşik Arap Emirlikleri’ni de (BAE) kapsayacak ziyaretine başlamadan önce Russia Today (RT), El-Arabiya ve Sky News Arabia televizyonlarına verdiği röportajda, Suudi Arabistan ziyaretine büyük önem verdiğini ve Riyad ile ilişkilerinin son yıllarda önemli ölçüde geliştiğini söyledi.

Rusya’nın Suudi Arabistan’ı dost bir ülke olarak gördüğünü aktaran Putin, “Suudi Arabistan’ı dost bir ülke olarak görüyoruz. Hem Kral, hem de Veliaht Prens ile çok iyi ilişkiler kurduk. İşbirliğimiz her koldan gelişmeye devam ediyor” diye konuştu.

Moskova’nın, Saudi Aramco’nun petrol tesislerine yönelik saldırıları kınadığını dile getiren Putin, saldırıların arkasında kim olduğunu bilmediklerini vurguladı.