Dünya Putin tek başına Noel ayinine katıldı
AVRUPA

Putin tek başına Noel ayinine katıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tüm Ortodoks Hıristiyanlarının Noel’ini kutlayan bir mesaj paylaşarak dün akşam Kremlin'deki katedralde tek başına Noel ayinine katıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Putin tek başına Noel ayinine katıldı
Putin Kremlin'deki katedralde tek başına Noel ayinine katıldı.

Rusya Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill’in ‘Noel’ sebebiyle çağrı yaparak 36 saatlik ateşkes istemesinin ardından, tek taraflı ateşkes ilan eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ortodoks Hıristiyanlarının Noel’ini kutlayan bir mesaj paylaştı.

Putin Noel mesajında “Rus Ortodoks Kilisesi'nin ve diğer Hıristiyan mezheplerinin toplumu birleştirme, tarihsel hafızamızı koruma, gençleri eğitme ve aile kurumunu güçlendirme konusundaki muazzam yapıcı katkısını belirtmek derinden memnuniyet vericidir. Kilise kuruluşları, ülkemizde etnik ve inançlar arası barış ve uyumu teşvik etmeye, muhtaçlara sahip çıkmaya ve özel askeri operasyonda yer alan savaşçılarımızı desteklemeye öncelik veriyor” dedi. Rusya Devlet Başkanı Putin’in dün akşam Kremlin Sarayı’ndaki Annunciation (Müjde) Katedrali’nde din adamlarınca düzenlenen Noel Ayinine tek başına katıldı.

Dünya genelinde Hristiyanların çoğunluğu, Miladi Takvime göre Noel’i 25 Aralık’ta kutlarken Ortodoks Hristiyanlar, Jülyen Takvimi’ni kabul ettikleri için Noel’i 7 Ocak’ta kutlamaktadır.

Yaşanan enerji krizi Paris’in sembol yapılarını kararttı
DÜNYA
Yaşanan enerji krizi Paris’in sembol yapılarını kararttı

25 kişiyi öldürdüğünü itiraf eden Prens Harry'e tepki yağıyor: Çeneni kapatmalısın
DÜNYA
25 kişiyi öldürdüğünü itiraf eden Prens Harry'e tepki yağıyor: Çeneni kapatmalısın
İstenen isimler gülümsetti

İstenen isimler gülümsetti

Ad-soyadı değişikliği başvurularında rekor kırıldı.
2023 yılının ilk dolunayı görüntülendi

2023 yılının ilk dolunayı görüntülendi

​Ortaya çıkan kareler herkesi mest etti.
Önümüzde 5 ayımız var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim mesajı.

Kırşehir'de feci kaza: İki ölü 12 yaralı var.

Fenerbahçe evindeki son 10 derbide sadece 2 kez kaybetti

Son halini görenler hayran kalıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.