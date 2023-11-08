Putin tüm BDT ülkelerini uyardı: Yeni çatışma yuvaları ortaya çıkıyor

Putin, İsrail'in saldırılarının doğrudan BDT ülkelerindeki ilişkileri tehdit ettiğini belirtti.
Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üyesi ülkelerin Güvenlik Konseyi Sekreterleri Zirvesi'nde konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin, bazı ülkelerin faaliyetlerinin doğrudan Sovyet sonrası alandaki devletlerin gücünü zayıflatmayı amaçladığı konusunda uyardı.
Bu yıl başkent Moskova'da 11'incisi düzenlenen olağan toplantıya katılım gösteren BDT ülkelerinin güvenlik konseyi sekreterlerine hitap eden Rus lider, düzenli olarak yapılan toplantıların, BDT'nin kolektif güvenlik sistemini güçlendirerek geliştirdiğini vurgularken, aynı zamanda görüşmelerdeki sürekliliğin tüm BDT ülkelerinin egemenliğinin ve ulusal çıkarlarının güvence altına alınması ve ilerici sosyo-ekonomik kalkınma için önemli olduğunun altını çizdi.
'Yeni çatışma yuvaları ortaya çıkıyor'
'Ortak tehditlerle karşı karşıyayız'
Rusya Devlet Başkanı, terör ve organize suçla birlikte uyuşturucu kaçakçılığı ve yasadışı göçün oluşturduğu tehdidin yanında radikalizm ve aşırılık gibi ortak tehditlerin de yer aldığına değindiği konuşmasında, son zamanlarda ekonomik, teknolojik ve biyolojik güvenlik alanındaki risklerle de karşı karşıya kalındığını ifade etti.