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Dünya

Putin Ukrayna’daki savaşla ilgili Güvenlik Konseyini topladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki savaşla ilgili görüş alışverişinde bulunmak amacıyla Rusya Güvenlik Konseyi'ni topladı.

15:50 . 20/01/2023 Cuma
AA
Vladimir Putin

Vladimir Putin

Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin’in başkanlık ettiği konsey toplantısında “özel askeri operasyon” hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun hafta başında operasyon karargahına ziyareti hakkında konseye bilgi verdiği kaydedilen açıklamada, Putin’in de uluslararası telefon görüşmeleri hakkında bilgi aktardığı ifade edildi.

Açıklamada, konsey üyelerinin sosyal ve ekonomik güncel konulara ilişkin müzakerede bulunduğu da aktarıldı.


#Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
#Rusya Güvenlik Konseyi
#Ukrayna
1 saat önce
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Putin Ukrayna’daki savaşla ilgili Güvenlik Konseyini topladı
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