Putin Ukrayna’daki savaşla ilgili Güvenlik Konseyini topladı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in ülkesiyle olan savaştan bir çıkış yolu aradığını söyleyen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Putin'i durdurmazsak, 3. Dünya Savaşı çıkar çünkü o, Polonya'yı, Baltık devletlerini işgal ettiğinde kimse bir şey yapamayacak ama herkes savaşa gidecek'' dedi.