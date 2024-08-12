Putin: Ukrayna'nın Kursk saldırısına karşılık verilecek

Rusya, Ukrayna'nın saldırısı nedeniyle Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) soğutma sisteminde yangın çıktığını açıkladı. Rusya'nın ilhak ettiği Zaporijya'nın sözde Bölge Valisi Yevgeniy Balitskiy, "Santralde bulunan 6 ünite soğuk durdurma durumunda, patlama veya başka bir tehlike bulunmuyor." ifadesini kullandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise çıkan yangın için Rusya'yı suçladı.