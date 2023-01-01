Putin'den ABD'ye 'misket bombası' suçlaması: Ukrayna ordusunun eli ile kullanıyorlar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin açıklama yaptı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Soçi kentinde Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüşmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
ABD’nin Ukrayna’ya gönderdiği misket bombalarının “özel operasyon bölgesinde” kullanılmasına ilişkin son durumu değerlendiren Putin, “Kullanılıyor ve geniş bir şekilde. Kendisinin istisnai olduğunu düşünen bir ülke var, o da ABD. Suç olarak gördüğü şeyleri bile kendisinin yapmasına izin veriyor çünkü misket bombalarını kullanan ABD, bu durumda sadece Ukrayna ordusunun eliyle bombaları kullanıyor.” dedi.
"Biz hiçbir zaman müzakereleri reddetmedik"
Batı’nın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un Rusya ziyaretinin bölgede gerginliği kışkırttığı, Rusya’nın “özel operasyona” katılmak üzere Kuzey Kore’den gönüllüler göndermesini istediği yönündeki iddialarına ilişkin soruya Putin, şu yanıtı verdi:
“Bunun tamamen saçmalık olduğunu söylemek istiyorum. Birkaç gün önce adamlarımızın, askerlerimizin Rusya Silahlı Kuvvetleriyle 270 bin sözleşme imzaladığını söylemiştim ancak bu eski veriydi. Bugün sabah Rusya'nın çıkarlarını savunmak için vatanlarının çıkarları uğruna hayatlarını feda etmeye hazır olan kişilerle 300 bin sözleşme imzalandığını bildirdiler.”
Putin, Kuzey Kore’nin Rusya’nın komşusu olduğunu ve komşularla iyi komşuluk ilişkileri kurulması gerektiğinin altını çizerek, “Evet, Kore Yarımadası'yla ilgili bazı özellikler var. Bunu tartışıyoruz, açıkça tartışıyoruz, hiçbir şeyi ihlal etmiyoruz ve bu durumda da hiçbir şeyi ihlal etmeyeceğiz ancak elbette Rusya-Kuzey Kore ilişkilerini geliştirmek için fırsatlar arayacağız.” şeklinde konuştu.