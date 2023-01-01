Putin'den ABD'ye 'misket bombası' suçlaması: Ukrayna ordusunun eli ile kullanıyorlar

, “(ABD) Birilerine öğretmeye çalışıyorlar ama bunu kendileri yapamıyorlar ya da yapmak istemiyorlar. Bu konuda daha önce de konuştuğum gibi biz hiçbir zaman müzakereleri reddetmedik. Dolayısıyla lütfen, eğer diğer taraf bunu yapmak istiyorsa yapsın ve bunu doğrudan söylesin. Ben konuşuyorum ama karşı taraftan hiçbir şey duymuyoruz.”