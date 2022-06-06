Dünya Putinden Batıya suçlama Sizin yüzünüzden oldu
ASYA

Putin'den Batı'ya suçlama: Sizin yüzünüzden oldu

Rusya lideri Putin, küresel enflasyonun Batılı ülkelerin suçu olduğunu söyledi. Putin, Batılı ülkelerin uyguladığı ekonomik politikaların küresel ekonomiye zarar verdiğini vurgulayarak, “Batılı ülkelerin ekonomide yaptığı hatalar ve yaptırımlar, küresel enflasyon dalgasına, tedarik ve üretim zincirlerinin yok olmasına, yoksulluk ve gıda kıtlıklarında keskin bir artışa yol açtı” ifadesini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
Putinden Batıya suçlama: Sizin yüzünüzden oldu
Rusya lideri Putin.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 15 Haziran'da başlayacak St. Petersburg Ekonomi Forumu (SPIEF) nedeniyle kaleme aldığı yazı, Kremlin'in internet sitesinde yayımlandı.

  • SPIEF'in bu yıl 25'inci defa düzenleneceğini hatırlatan Putin, forumun, tüm uluslararası toplum için zor bir zamanda gerçekleşeceğini kaydetti.

'SİZİN HATALARINIZ SEBEP OLDU'

Putin, Batılı ülkelerin uyguladığı ekonomik politikaların küresel ekonomiye zarar verdiğini vurgulayarak, “Batılı ülkelerin ekonomide yaptığı hatalar ve yaptırımlar, küresel enflasyon dalgasına, tedarik ve üretim zincirlerinin yok olmasına, yoksulluk ve gıda kıtlıklarında keskin bir artışa yol açtı” ifadesini kullandı.

Yaşanan zorlukların yeni fırsatlar da yarattığını belirten Putin, “Bu nedenle forumun sloganı ‘Yeni Dünya-Yeni Fırsatlar' oldukça yerindedir. 2020'li yılların, Rusya için ekonomik egemenliğini güçlendireceği bir dönem olacağından eminim” değerlendirmesinde bulundu.

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