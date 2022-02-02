Putin’den endişe veren açıklama: Zor bir karar alacağız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin Rusya’ya güvenlik garantilerine ilişkin verdiği yanıtı cevaplamaya henüz hazır olmadıklarını belirtti. Putin, “Rusya’nın ana endişelerinin göz ardı edildiği görülüyor. Kolay olmayacak ama bir karar alacağız. Bugün nasıl bir yanıt olacağını söylemeye hazır değilim” dedi.

ANA ENDİŞELERİMİZ GÖZ ARDI EDİLDİ

Kremlin Sarayı’nda Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Ukrayna krizine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Putin, ABD ve NATO’nun Rusya’nın güvenlik garantilerine yönelik tekliflerine verdiği yanıtları eleştirdi. Putin, “ABD ve NATO’nun 26 Ocak’ta ilettiği yanıtları dikkatlice inceliyoruz. Rusya’nın ana endişelerinin göz ardı edildiği görülüyor. Bu artık net bir şekilde görülüyor” diye konuştu.

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NATO BİZİ KANDIRDI

NATO’nun askeri altyapısının doğuya doğru ilerlememesi konusunda kendilerine söz verildiğini dikkati çeken Putin, “Bugün NATO’nun nerede olduğunu görüyoruz; Polonya, Romanya, Baltık ülkeleri. Bizi kandırdılar” dedi. ABD’nin Rusya’yı durdurmaya çalıştığını belirten Putin, “Bu durumda, Ukrayna bu hedefe ulaşmak için bir unsurdur” ifadesini kullandı. Rusya dahil tüm ülkelerin çıkarlarının dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Putin, Ukrayna’nın NATO’ya alınmasının Rusya’nın güvenliğini “baltalayacağını” söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

Askerleri derhal çek

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye dair ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Blinken, Rusya’nın derhal gerilimi düşürmesini ve Ukrayna sınırlarından askerlerini ve teçhizatını geri çekmesini istedi. Blinken, Ukrayna’nın daha fazla işgal edilmesinin hızlı ve ciddi sonuçları olacağını vurguladı ve Rusya’yı diplomatik bir yol izlemeye çağırdı” ifadeleri kullanıldı.

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