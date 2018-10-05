Putin'den kritik Hindistan ziyareti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan’a düzenlediği resmi ziyaret kapsamında başkent Yeni Delhi’ye geldi. Putin programı kapsamında Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Putin’e Hindistan ziyaretinde Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ticaret ve Sanayi Bakanı Denis Manturov gibi önemli isimlerin de bulunduğu üst düzey bir heyetin eşlik ettiği aktarıldı.

Reuters

Rusya Devlet Başkanı Putin, ziyareti kapsamında üst düzey temaslar yapacak. Gerçekleşecek görüşmelerde ise Hindistan ve Rusya arasındaki stratejik işbirlikleri olmak üzere bölgesel ve küresel meselelerin değerlendirilmesi bekleniyor. Rusya-Hindistan stratejik ortaklığı ve ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası konular, Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), G-20 ve Birleşmiş Milletler'e (BM) dair meselelerin ele alınacak.

FOTOĞRAF 20 İki lider, Rusya-Hindistan stratejik ortaklığı ve ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası konular, Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), G-20 ve Birleşmiş Milletler'e (BM) dair meseleleri ele alacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan’a düzenlediği resmi ziyaret kapsamında başkent Yeni Delhi’ye geldi. Putin programı kapsamında Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir görüşme gerçekleştirdi. Putin’e Hindistan ziyaretinde Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ticaret ve Sanayi Bakanı Denis Manturov gibi önemli isimlerin de bulunduğu üst düzey bir heyetin eşlik ettiği aktarıldı. Rusya Devlet Başkanı Putin, ziyareti kapsamında üst düzey temaslar yapacak. Gerçekleşecek görüşmelerde ise Hindistan ve Rusya arasındaki stratejik işbirlikleri olmak üzere bölgesel ve küresel meselelerin değerlendirilmesi bekleniyor. Rusya-Hindistan stratejik ortaklığı ve ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası konular, Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), G-20 ve Birleşmiş Milletler'e (BM) dair meselelerin ele alınacak. Görüşmenin en önemli kısmını ise iki ülke arasındaki askeri teknik alanda iş birliği ve iki ülke silahlı kuvvetlerinin ortak faaliyetleriyle ilgili konuların oluşturacağı kaydediliyor. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin-Modi görüşmesinde Rusya ile Hindistan arasında 20 farklı anlaşma imzalanacak. Putin'in ziyareti esnasında imzalanması beklenen en önemli belgelerden birisi, 5 adet S-400 hava savunma füze sisteminin Hindistan'a temini için yapılan sözleşme olacak. 5 milyar 49 milyon dolar değere sahip olduğu belirtilen sözleşme gereği, Hindistan’a verilecek S-400'lerin diğer ülkelerdeki benzerlerine göre üstün özelliklere sahip olduğu bildiriliyor. Hindistan'ın S-400'ler ile komşu ülkeleri Çin ve Pakistan'a karşı üstünlük sağlama amacıyla bu alımı gerçekleştireceği dile getiriliyor. . . . . . . . . . Hindistan Rusya'dan S-400 alacak Hindistan'a resmi ziyaret düzenleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Yeni Delhi'de Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya geldi.





Görüşmenin en önemli kısmını ise iki ülke arasındaki askeri teknik alanda iş birliği ve iki ülke silahlı kuvvetlerinin ortak faaliyetleriyle ilgili konuların oluşturacağı kaydediliyor.

İHA

S-400 anlaşması imzalandı

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin-Modi görüşmesinde Rusya ile Hindistan arasında 20 farklı anlaşma imzalanacak. Putin'in ziyareti esnasında imzalanan en önemli belgelerden birisi, 5 adet S-400 hava savunma füze sisteminin Hindistan'a temini için yapılan sözleşme oldu. İki lider, Hindistan'a 5.4 milyar dolar değerindeki S-400 sistemlerinin gönderilmesine ilişkin anlaşmayı resmi olarak imzaladı.

5 milyar 49 milyon dolar değere sahip olduğu belirtilen sözleşme gereği, Hindistan’a verilecek S-400'lerin diğer ülkelerdeki benzerlerine göre üstün özelliklere sahip olduğu bildiriliyor. Hindistan'ın S-400'ler ile komşu ülkeleri Çin ve Pakistan'a karşı üstünlük sağlama amacıyla bu alımı gerçekleştireceği dile getiriliyor.

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S-400 hava savunma sistemi

Hindistan basınında çıkan haberlere göre, Putin-Modi görüşmesinde Yeni Delhi yönetimi, Rusya'dan 4 adet fırkateyn satın almak için de anlaşma imzalayacak. 11 bin 356 sayılı fırkateyn alım projesi anlaşması gereğince, iki adet fırkateyn Hindistan'da Rus mühendisler tarafından üretilecek, diğer iki adet fırkateyn ise Rusya'da üretilerek Hindistan’a teslim edilecek.