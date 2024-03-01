Putin'den nükleer tehdit

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yıllık ulusa sesleniş konuşmasını gerçekleştirdi. Rus liderin konuşmasında ana gündemi Ukrayna Savaşı, Batı ile ilişkiler ve ekonomideki durum oluşturdu. Putin'in konuşmasında ABD ve Avrupa ülkelerini hedef alarak "nükleer çatışma uyarısında bulunması ise gündeme damga vurdu. Rusya'da başkanlık seçimlerinin yapılmasına yaklaşık iki hafta kala konuşan Putin, Rusların mutlak çoğunluğunun, Ukrayna'ya yönelik "özel askeri operasyonu" desteklediğini söyledi. Ukrayna cephesinde inisiyatifin Rus ordusunun elinde bulunduğunu savunan Putin, yeni bölgeleri ele geçirdiklerini belirtti.

Rus lider, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un dillendirdiği NATO askerlerinin Ukrayna'da konuşlanması tartışması hakkında ise "İşgalciler için sonuçlar daha trajik olacak, topraklarındaki hedefleri vurabilecek silahlarımız var. Nükleer çatışma tehlikesi olduğunu anlamıyorlar mı?" sözleriyle adeta üstü kapalı tehditte bulundu. "Stratejik nükleer kuvvetlerin tam hazır durumda" olduğunu ifade eden Putin, yeni hipersonik silahların da konuşlandırıldığını ve test edildiğini duyurdu. Rusya'nın ekonomisinin yakında dünyanın en iyi ekonomileri arasında yer alacağını söyleyen Putin, ülkesinin alım gücü olarak dünyanın en büyük 4. ekonomisi olacağını belirterek, Batılı ülkelerin 2 yıldır uyguladığı yaptırımlara meydan okudu.