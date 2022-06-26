Putin'den tahıl sevkiyatı açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus ile dünya gübre piyasasında müşterilerinin tüm ihtiyacını karşılamak için kendilerine bağlı olan tüm önlemleri alma konusunda anlaştıklarını bildirdi.

Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile St. Petersburg'da bir araya geldi.

Görüşmenin başında yaptığı konuşmada Putin, Rusya ve Belarus'un dünya piyasasının en büyük gübre tedarikçisi olduğunu hatırlattı.

Dünya piyasası ve sürekli müşterilerin gübre ihtiyaçlarının karşılanması konusunu ele almak istediğini belirten Putin, dünya gübre ticaretinin yüzde 15'ine, bazı gübre türleri için de yüzde 25 pazar payına sahip olduklarını anımsattı.

Vladimir Putin, "Gübre eksikliği elbette gelecek yılki hasat beklentilerini azaltıyor. Bütün bunlar çok üzücü. Biz ve sizinle (Belarus ile) tüketicilerimizin, müşterilerimizin taleplerini karşılamak için bize bağlı olan her şeyi yapma ve tüm önlemleri alma konusunda anlaştık" ifadesini kullandı.

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RUSYA 50 MİLYON TON TAHIL SEVKİYATINA HAZIR

Rusya ve Belarus'un, tahıl sevkiyatıyla ilgili sorunlarının olmadığına işaret eden Putin, müşterilerin ihtiyacını gidermek için lojistik konusunu detaylı ele almak gerektiğini belirtti.

Rusya'nın geçen yıl dünya pazarına 40 milyon ton tahıl tedarik ettiğini hatırlatan Putin, gelecek yılki hasat dönemine kadar 50 milyon tondan fazla teslimat yapmaya hazır olacaklarını söyledi. Putin, Belarus'un tahıl üretimini bu yıl artırdığını dile getirdi.

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