Putin'den Ukrayna'ya çağrı: İstanbul hâlâ umut

Putin, İstanbul'un barış için hâlâ umut olduğunu söyledi.
Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta sona eren NATO zirvesinin ardından Ukrayna savaşına dair ilk kapsamlı açıklamasını yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ifadeleri, "müzakere masasına yaklaşıldığı" yorumlarına yol açtı.
"NATO'nun vaat ettiklerini biz İstanbul'da kabul etmiştik"
İşgalin daha ilk haftaları olan 29 Mart 2022'de İstanbul'da yapılan toplantıyla aslında o dönem krizin geride bırakılabileceğini hatırlatan Putin, "NATO'nun Ukrayna'ya vaat ettiği güvenlik garantileri konusu zaten İstanbul müzakerelerinde vardı. Bu açıdan bizim için sıradışı bir şey yok. Biz Rusya olarak, Ukrayna'nın güvenlik garantileri talep etmesini yadırgamıyoruz. Elbette her ülke kendi güvenliğini sağlama ve bunu en iyi nasıl yapacağını seçme hakkına sahip. Ancak bu yapılırken, bir diğer ülkenin güvenliğini ihlal edilmemeli" dedi.
'Ukrayna anlaşmayı çöpe attı'
Moskova'nın Türkiye arabuluculuğundaki İstanbul müzakereleri sürecini canlandırmaya hazır olduğunu belirten Putin, "Orada belirlenen ana çerçeve üzerinde, kaldığımız yerden devam etmeyi kabul ediyoruz. Rusya ve Ukrayna tarafından üzerinde uzlaşılan taslak anlaşma o dönem Ukrayna tarafından çöpe atıldı. Oradaki her şeyle hemfikir olalım ya da olmayalım, hâlâ metnin kabul edilebilir olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
'İstanbul hala umut'
Rossiya-24 televizyonuna verdiği demeçte Moskova'nın, Mart 2022 tarihli metni hâlâ gelecekteki barış anlaşması için kabul edilebilir taslak olarak gördüğünü anlatan Putin, metnin Ukrayna'nın güvenliğini sağlamak için detaylı bir plan ortaya koyduğuna da dikkat çekti.