Putin'den Ukrayna'ya çağrı: İstanbul hâlâ umut

İşgalin daha ilk haftaları olan 29 Mart 2022'de İstanbul'da yapılan toplantıyla aslında o dönem krizin geride bırakılabileceğini hatırlatan Putin, "NATO'nun Ukrayna'ya vaat ettiği güvenlik garantileri konusu zaten İstanbul müzakerelerinde vardı. Bu açıdan bizim için sıradışı bir şey yok. Biz Rusya olarak, Ukrayna'nın güvenlik garantileri talep etmesini yadırgamıyoruz. Elbette her ülke kendi güvenliğini sağlama ve bunu en iyi nasıl yapacağını seçme hakkına sahip. Ancak bu yapılırken, bir diğer ülkenin güvenliğini ihlal edilmemeli" dedi.