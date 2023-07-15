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Dünya

Putin'den Ukrayna'ya çağrı: İstanbul hâlâ umut

NATO'nun Kiev'e verdiği güvenlik garantilerini 2022'de İstanbul'da kabul ettikleri anlaşmadan farklı olmadığını söyleyen Putin, "Anlaşıyorduk, Ukrayna metni çöpe attı" dedi. Putin, İstanbul'un barış için hâlâ umut olduğunu belirtti.

11:25 . 15/07/2023 Cumartesi
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Putin, İstanbul'un barış için hâlâ umut olduğunu söyledi.

Putin, İstanbul'un barış için hâlâ umut olduğunu söyledi.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta sona eren NATO zirvesinin ardından Ukrayna savaşına dair ilk kapsamlı açıklamasını yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ifadeleri, "müzakere masasına yaklaşıldığı" yorumlarına yol açtı.

"NATO'nun vaat ettiklerini biz İstanbul'da kabul etmiştik"

İşgalin daha ilk haftaları olan 29 Mart 2022'de İstanbul'da yapılan toplantıyla aslında o dönem krizin geride bırakılabileceğini hatırlatan Putin, "NATO'nun Ukrayna'ya vaat ettiği güvenlik garantileri konusu zaten İstanbul müzakerelerinde vardı. Bu açıdan bizim için sıradışı bir şey yok. Biz Rusya olarak, Ukrayna'nın güvenlik garantileri talep etmesini yadırgamıyoruz. Elbette her ülke kendi güvenliğini sağlama ve bunu en iyi nasıl yapacağını seçme hakkına sahip. Ancak bu yapılırken, bir diğer ülkenin güvenliğini ihlal edilmemeli" dedi.

'Ukrayna anlaşmayı çöpe attı'

Moskova'nın Türkiye arabuluculuğundaki İstanbul müzakereleri sürecini canlandırmaya hazır olduğunu belirten Putin, "Orada belirlenen ana çerçeve üzerinde, kaldığımız yerden devam etmeyi kabul ediyoruz. Rusya ve Ukrayna tarafından üzerinde uzlaşılan taslak anlaşma o dönem Ukrayna tarafından çöpe atıldı. Oradaki her şeyle hemfikir olalım ya da olmayalım, hâlâ metnin kabul edilebilir olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

'İstanbul hala umut'

Rossiya-24 televizyonuna verdiği demeçte Moskova'nın, Mart 2022 tarihli metni hâlâ gelecekteki barış anlaşması için kabul edilebilir taslak olarak gördüğünü anlatan Putin, metnin Ukrayna'nın güvenliğini sağlamak için detaylı bir plan ortaya koyduğuna da dikkat çekti.



Rusya'nın tehditleri gölgesinde ABD'den 'tahıl koridoru' açıklaması: Genişletmek ve süresini uzatmak elzemdir
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde hayata geçirilen ve girişimleri sayesinde süresi uzatılan Tahıl Koridoru Anlaşması'na ilişkin ABD'den açıklama geldi. Rusya'nın 18 Temmuz'da bir kez daha sonlandırmakla tehdit ettiği Karadeniz Tahıl Girişimi hakkında açıklamada bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, söz konusu girişimin genişletilmesinin ve süresinin uzatılmasının elzem olduğunu söyledi. Girişime ilişkin Türkiye'nin desteğine vurgu yapan Blinken, aksi takdirde bölgedeki ve gelişmekte olan ülkelerin yüksek gıda fiyatları ve daha fazla gıda kıtlığı yaşayarak bedel ödemek zorunda kalacağı değerlendirmesinde bulundu.


#Vladimir Putin
#Rusya
#Ukrayna
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