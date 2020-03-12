Dünya Putine 2036 vizesi
ASYA

Putin’e 2036 vizesi

Rusya Devlet Başkanı Putin’in yeniden seçilebilmesinin önünü açan anayasa değişikliği parlamentonun alt kanadı Duma’da kabul edildi. Oylamada hiçbir milletvekili ret oyu kullanmadı. 382 vekil “evet” derken 44 vekil çekimser kaldı. Değişiklik referandumda onay alırsa görev süresi 2024’te biten Putin 2036 yılına kadar iktidarda kalabilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vladimir Putin
Vladimir Putin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yeniden seçilebilmesinin önünü açan anayasa değişikliği parlamentonun alt kanadı Duma'da kabul edildi. Değişikliğin referandumda da kabul edilmesi halinde Putin 2036 yılına kadar iktidarda kalabilecek. Parlamentonun alt kanadı Duma’da yapılan oylamada 382 milletvekili yeni düzenlemenin lehinde oy kullanırken, 44 milletvekili çekimser oy verdi. Oylamada hiçbir milletvekili ret oyu kullanmadı. Mevcut Rus anayasasına göre, 2000 yılında devlet başkanı olarak seçilen Putin'in görev süresi 2024'te sona eriyordu. Putin de dün Duma'da oylama öncesi yaptığı konuşmada 2024'te yeniden aday olabileceğinin sinyallerini verdi. Görev dönemi sayısının "sıfırlanabileceğini" belirten Putin "Bu olabilir. Eğer Anayasa Mahkemesi böyle bir değişiklik yaparsa bu anayasaya karşı olmaz" diye konuştu. Buna göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de onayından sonra Rusya Seçim Merkezi tarafından çalışmalar başlatılacak ve 22 Nisan’da referandum gerçekleşecek.Halk oylamasına sunulacak anayasa değişikliğinin kabul edilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Kararın ardından ülkede protesto gösterileri düzenlendiği belirtildi.

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