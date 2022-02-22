Putin'in hamlesine dünyadan tepki üstüne tepki yağıyor

Avrupa Birliği (AB), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamasını güçlü şekilde kınadı, yaptırım tehdidinde bulundu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, aynı anda sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla Rusya'nın sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin tanınmasıyla ilgili kararını tepkiyle karşıladı.

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JAPONYA'DAN AÇIKLAMA

Japonya, Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçı sözde yönetimleri tanıma kararını kınadı. Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa kararı "Ukrayna'nın egemenliğini ve uluslararası hukuku ihlal" olarak nitelendirdi.

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Hayaşi, "Gidişatı ciddi endişeyle yakından izlediklerini" kaydeden Hayaşi, söz konusu hamleye karşı Rusya'ya "yaptırımlar dahil sert cevap" verilmesi kapsamında ülkesinin, G-7 ülkeleri dahil "uluslararası toplumla beraber" hareket edeceğini belirtti.

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AVUSTRALYA'DAN KOŞULSUZ GERİ ÇEKİLME VURGUSU

Karara karşı çıkan Avustralya Başbakanı Scott Morrison, "Rusya geri adım atmalı. Koşulsuz olarak kendi sınırlarının arkasına çekilmeli ve komşularını tehdit etmekten vazgeçmelidir" dedi.

Rusya'nın aldığı kararı "Kabul edilemez, sebepsiz ve haksız" olarak tanımlayan Morrison, "Rusya geri adım atmalı. Koşulsuz olarak kendi sınırlarının arkasına çekilmeli ve komşularını tehdit etmekten vazgeçmelidir" diye konuştu.

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BMGK UKRAYNA İÇİN ACİL TOPLANDI

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki iki bölgenin bağımsızlığını tanıması üzerine acil toplandı.

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Toplantıda konuşan Ukrayna’nın BM Temsilcisi, "Kendimizi savunama hakkımız var" dedi.

Konseyin 8 üyesi ABD, İngiltere, Fransa, İrlanda, Norveç, Meksika, Brezilya ve Arnavutluk'un toplantının yapılmasını desteklediği belirtiliyor.

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DÖNEM BAŞKANI RUSYA

Bu ay BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını yürüten Rusya'nın daimi üye olarak elinde veto yetkisi olduğu için toplantıda herhangi bir adım atılması kararı alınmadı veya herhangi bir açıklama yapılmadı.

Liderlerin ortak mesajlarında şu ifadeler yer aldı:

"Ukrayna'daki iki ayrılıkçı bölgenin tanınması, uluslararası hukukun, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve Minsk anlaşmalarının açık bir ihlalidir. AB ve ortakları, Ukrayna ile dayanışma içinde birlik ve kararlılıkla tepki gösterecek."

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"YAPTIRIMLARLA KARŞILIK VERİLECEK"

Von der Leyen ve Michel daha sonra ortak yazılı açıklama yayımlayarak, Putin'in kararını "mümkün olan en güçlü şekilde kınadıklarını" bildirdiler.

Açıklamada ayrıca ,"Bu adım, Minsk anlaşmalarının yanı sıra uluslararası hukukun da açık bir ihlalidir. Birlik, bu yasa dışı eyleme karışanlara yaptırımlarla karşılık verecektir. Birlik, Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içinde bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteğini yineler" denildi.

Borrell, AB Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, AB'nin, Rusya'nın Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıması halinde güçlü bir birleşik cephe olarak tepki vermeye hazır olduğunu söylemişti.

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TÜRKİYE: KARARI KABUL EDİLEMEZ BULUYORUZ

Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararıyla ilgili "Rusya'nın söz konusu kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz." açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın doğu bölgelerindeki son gelişmeler çerçevesinde Türk vatandaşlarına bölgeden ayrılmaları tavsiyesinde bulundu.

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ALMANYA: YANITSIZ KALMAMASI İÇİN ANLAŞTIK

Almanya Başbkanı Olaf Scholz, Putin'in kararının yanıtsız kalmaması için ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile anlaştıklarını söyledi.

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MACRON YAPTIRIM KARARI İSTEDİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların yönetimlerini resmen tanıma kararı alarak uluslararası taahhütlerini ihlal ettiğini belirterek, Avrupa'nın bu ülkeye karşı yaptırım kararı almasını istedi.

Elysee Sarayından yapılan yazılı açıklamaya göre, Macron, Putin'in söz konusu kararını kınadı.

Bunun açıkça Rusya'nın uluslararası taahhütlerinin tek taraflı ihlali ve Ukrayna'nın egemenliğine saldırı olduğunu ifade eden Macron, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) bu konuda acil toplantı yapılmasını ve Avrupa'nın yaptırım kararı almasını istedi.

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JOHNSON ZELENSKİ'YLE GÖRÜŞTÜ: ACİL KABİNE TOPLANTISI

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, kararın ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile telefonda görüştü. İngiltere lideri Ukrayna liderine olası bir işgalden endişe duyduğunu aktardı, Londra'nın bu kararı şiddetle kınadığı belirtildi.

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Görüşme sonrası yapılan açıklamada İngiltere'nin Kiev'e daha fazla savunma desteği gönderebileceği aktarıldı.

İngiltere'de kabine Ukrayna'daki son durumu ve önemli yaptırım paketi dahil Rusya'ya verilecek yanıtı ele almak üzere acil toplanacak.

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BM: UKRAYNA'NIN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE TAM DESTEK VERİYORUZ

BM Genel Sekreteri Guterres, "Rusya'nın tanıma kararı Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne, BM şartına aykırıdır. Ukrayna'nın uluslararası olarak tanınmış sınırları çerçevesinde toprak bütünlüğüne tam destek veriyoruz" dedi.

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NATO: RUSYA İŞGAL İÇİN BAHANE ARIYOR

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Rusya'yı kınadı.

Stoltenberg, konuyla ilgili açıklamasında, sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin tanınmasını kınadığını bildirerek, "Bu, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü baltalamakta, anlaşmazlığa çözüm bulunmasına yönelik çabaları tüketmekte ve Rusya'nın da taraf olduğu Minsk Anlaşmasını ihlal etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

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Rusya'nın da içinde bulunduğu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2015'te Ukrayna'nın egemenliği, toprak bütünlüğü ve bağımsızlığını teyit ettiğini hatırlatan Stoltenberg, şunları söyledi:

"Donetsk ve Luhansk Ukrayna'nın parçasıdır. Moskova, ayrılıkçılara mali ve askeri destek sağlayarak Ukrayna'nın doğusundaki çatışmayı körüklemektedir. Rusya ayrıca bir kez daha Ukrayna'yı işgal için bahane sahnelemeye çalışmaktadır."

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Stoltenberg, NATO olarak uluslararası anlamda tanınmış sınırları içinde Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklediklerini ifade ederek, Rusya'yı diplomasi yolunu seçme, acilen askeri yığınağı ile güçlerini uluslararası yükümlülükleri ve taahhütleri uyarınca Ukrayna çevresi ve içinden çekmeye çağırdı.

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