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Trump'ın kararı PKK/SDG'de infiale sebep oldu: Bizi yalnız bırakıyorsunuz

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin kuzeyindne çekilme kararı PKK/SDG'de büyük hayal kırıklığı ve öfke oluşturdu. New York Times'in haberine göre ABD'nin kararını Amerikan generallerden öğrenen SDG komutanı Mazlum Kobani "Bizi yalnız bırakıyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD'nin kararı PKK/YPG'de büyük hayal kırıklığı oluşturdu.
ABD'nin kararı PKK/YPG'de büyük hayal kırıklığı oluşturdu.

ABD'nin Türkiye'nin operasyonuna yeşil ışık yakması terör örgütü PKK/SDG'de büyük bir infial oluşturdu. New York Times'in haberine göre ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararını ABD'li bir generalden haber alan SDG komutanı Mazlum Kobani "Bizi yalnız bırakıyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

İşbirliğimizi yerle bir edecek

SDG sözcüsü Mustafa Bali de ABD'nin kararına tepkisini "Bu karar ABD ve SDF arasındaki güven ve işbirliğini yer bir edecek" ifadesiyle gösterdi.Ürdün'ün Al-Hadath Televizyonu'na konuşan SDG Sözcüsü Kino Gabriel de dün "ABD bizi sırtımızdan bıçakladı" demişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından Suriye'nin kuzeyindeki Amerikan askerleri geri çekilmeye başlamış, Trump bu hamlesini "ABD'nin sonu gelmeyen savaşlardan çıkma vakti geldi" şeklinde açıklamıştı.

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