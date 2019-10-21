Dünya PYDli teröristlerin çekildiği Resulayn havadan görüntülendi, vurulmuş tek bir ev dahi yok
BARIŞ PINARI HAREKATI

PYD'li teröristlerin çekildiği Resulayn havadan görüntülendi, vurulmuş tek bir ev dahi yok

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun operasyon düzenlediği, ABD ile varılan mutabakat sonucu PYD'li teröristlerin çekildiği Resulayn havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde, harekat sırasında sivillere ait tek bir evin dahi isabet almadığı görüldü.

Haber Merkezi IHA
Havadan çekilen görüntülerde; teröristlerin kazdığı tüneller ve mevziler görülürken, sokakların boş olması dikkat çekti.
Havadan çekilen görüntülerde; teröristlerin kazdığı tüneller ve mevziler görülürken, sokakların boş olması dikkat çekti.

Fırat’ın doğusunda terör örgütü PYD/PKK’ya yönelik yapılan Barış Pınarı Harekatı’nın 4. gününde kent merkezinde kontrolün ele geçirildiği Suriye’nin Resulayn kenti, havadan görüntülendi.

Havadan çekilen görüntülerde; teröristlerin kazdığı tüneller ve mevziler görülürken, sokakların boş olması dikkat çekti.

Resulayn ve Rakka'nın havadan karşılaştırma görüntüsü
OYNAT 00:52
Resulayn ve Rakka'nın havadan karşılaştırma görüntüsü
YPG'nin, ABD desteğiyle DEAŞ'ın kontrolünde olan Rakka'yı kontrol altına aldıktan sonra kentin harabeye döndüğü görüntüler hala hafızalardaki yerini korurken, TSK'nın Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn'ı terör örgütünden arındırırken kente de hiç bir zarar vermemiş olması drone kameralarıyla görüntülendi.


Öte yandan terör yandaşlarının 'siviller ve evleri hedef alınıyor' iddiasının aksinde, sivillere ait yerleşim birimlerinde herhangi bir hasar oluşmadığı gözlemlendi.

ABD desteğiyle Rakka'da katliam yapan terör örgütü PYD, yüzlerce masumun canına kıymıştı.

ABD'nin Rakka'daki sivil kıyımı...
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ABD'nin Rakka'daki sivil kıyımı...

Uluslararası Af Örgütü ve Airwars platformu, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun 2017 yılında Rakka'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonunda bin 600 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Koalisyon güçleri Rakka operasyonunda bin 600 sivil katletti
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Koalisyon güçleri Rakka operasyonunda bin 600 sivil katletti
Bir yanda Resulayn bir yanda Rakka

Bir yanda Resulayn bir yanda Rakka

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