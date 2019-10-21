PYD'li teröristlerin çekildiği Resulayn havadan görüntülendi, vurulmuş tek bir ev dahi yok

Fırat’ın doğusunda terör örgütü PYD/PKK’ya yönelik yapılan Barış Pınarı Harekatı’nın 4. gününde kent merkezinde kontrolün ele geçirildiği Suriye’nin Resulayn kenti, havadan görüntülendi.
Havadan çekilen görüntülerde; teröristlerin kazdığı tüneller ve mevziler görülürken, sokakların boş olması dikkat çekti.
Öte yandan terör yandaşlarının 'siviller ve evleri hedef alınıyor' iddiasının aksinde, sivillere ait yerleşim birimlerinde herhangi bir hasar oluşmadığı gözlemlendi.
ABD desteğiyle Rakka'da katliam yapan terör örgütü PYD, yüzlerce masumun canına kıymıştı.
Uluslararası Af Örgütü ve Airwars platformu, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun 2017 yılında Rakka'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonunda bin 600 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.