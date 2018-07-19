Rakka'da 1236 ceset çıkarıldı

Bir zamanlar 'DEAŞ'ın kalesi' olarak görülen ve bu bahaneyle binlerce sivilin katlediliği Rakka'da vahşetin boyutları gün geçtikçe ortaya çıkıyor...

Rakka'da son günlerde 3 toplu mezar bulundu. Mezarlardan 1236 tane kadın ve çocuk cesedi bulundu. Cesetlerin ait olduğu kişilerin, ABD öncülüğündeki koalisyon ülkelerinin DEAŞ bahanesiyle Rakka'ya düzenlediği saldırılarda öldürüldüğü düşünülüyor.

استمرار عملية انتشال الجثث من المقبرة الجماعية المكتشفة مؤخراً (جنوب صالة التاج) من قبل متطوعي #فريق_الاستجابة_الأولية..

يتم توثيق الضحايا يومياً من قبل الطب الشرعي ودفنهم في مقبرة #الشهداء "تل البيعة" فيما بعد#الرقة #سوريا #لجنة_إعادة_الإعمار #مجلس_الرقة_المدني pic.twitter.com/FXzVqpgE7n — Raqqa Reconstruction Committee (@RaqqaRc) 18 Temmuz 2018

Rakka Sivil Konseyi'ne bağlı Rakka Yeniden Yapılanma Komitesi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğraflarda, savunma ekiplerinin yeni bulunan toplu mezarlardan cesetleri çıkarmaya çalıştığı görülüyor.

OYNAT 01:00 ABD, Fransa ve İngiltere’ye çağrı: Rakka’daki suçlarınızı itiraf edin! Uluslararası Af Örgütü (Amnesty) bir zamanlar terör örgütü 'DEAŞ'ın kalesi' olarak görülen Rakka'da yaptığı araştırmalar sonucu bir rapor yayınladı. Raporda, ABD öncülüğündeki koalisyonun Rakka'da sivilleri nasıl katlettiğine dair detaylar da yer aldı. Uluslararası Af Örgütü, koalisyona öncülük eden ABD'ye ve koalisyonun en güçlü ülkeleri Fransa ve İngiltere'ye suçlarını itiraf etme çağrısında bulundu.

نحو 1236 جثة انتشلها #فريق_الاستجابة_الأولية حتى اللحظة من 3 مقابر جماعية اكتشفj في #الرقة.. هذا عدا عن الجثث المدفونة تحت أنقاض المنازل وفي أماكن لم يتم التعرف عليها بعد..

تفاصيل أكثر في هذا الـ #فيديو#لجنة_إعادة_الأعمار #مجلس_الرقة_المدني pic.twitter.com/d0ergJ1v9K — Raqqa Reconstruction Committee (@RaqqaRc) 16 Temmuz 2018

Uluslararası Af Örgütü (UAÖ), ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun, Suriye'nin Rakka ilindeki hava saldırılarında sivillere zarar vermemek için yeterince önlem almadığını, sivil kayıpların sorumluluğunu üstlenmediğini ve olayların incelenmesi için yeterli çaba göstermediğini açıklamıştı.

Rakka'ya yönelik katliamlar nedeniyle binlerce sivil, evlerini terk etmek durumunda kaldı...

UAÖ'nün internet sitesinde "Suriye: ABD Öncülüğündeki Koalisyonun Rakka'daki Sivil Kayıpları Raporlamasındaki Kusurlar" başlıklı yazılı açıklama yayımlandı.

Açıklamada, aylık sivil kayıplar raporu yayınlayan koalisyonun, insan hakları kuruluşlarının iddialarını "güvenilmez" olarak nitelendirdiği, iddiaların peşine düşmediği ve ek araştırmalar yapmadığı vurgulandı.

Rakka'da, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin katlettiği sivillere ait toplu mezar bulundu. Rakka'da, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin katlettiği sivillere ait toplu mezar bulundu. Rakka'da, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin katlettiği sivillere ait toplu mezar bulundu.

Koalisyonun 40'tan fazla sivilin öldürüldüğü Mansura/Rakka'daki okul saldırısındaki sorumluluğunu ancak Haziran 2018'de kabul ettiğine işaret edilen açıklamada, insan hakları kuruluşlarının saldırıyı Mart 2017'de rapor ettiği anımsatıldı.

İngiltere, mart ayında bir sivili öldürdüğü saldırıyı itiraf etti. 2014'ten bu yana Irak ve Suriye'de düzenlediği saldırılar boyunca ilk itirafıydı bu.

Ayrıca İngiltere'nin, Uluslararası Af Örgütünün, saldırıların lokasyonunu ile sivillere zarar verilmemesi için alınan önlemleri paylaşma talebini geri çevirdiği belirtilen açıklamada, koalisyonun incelemelerinde "olay yeri gezileri, tanıklarla röportajlar" gibi unsurlara yer vermediğinin altı çizildi.

Açıklamada, UAÖ'nün Rakka ve Musul'da sivil katliamların tanıklarıyla röportaj yaptığı ve bu sırada koalisyonun yüzlerce tanıktan hiçbiriyle görüşmediğinin öğrenildiği bildirildi.

OYNAT 00:59 İşte sözde demokrasinin gittiği Rakka 2 binden fazla sivilin katledildiği Suriye'nin Rakka'nın son durumu yaşanılan vahşeti de gözler önüne serdi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Koalisyonun Rakka ve Musul'da olay yeri incelemesi ile tanıklarla röportajlar yapmaması için hiçbir sebebi yok.

İkisi de şimdi koalisyon ortaklarının tam kontrolü altında. Ne yazık ki bugüne kadar koalisyonun Rakka ve Musul operasyonlarındaki saldırılarıyla ilgili raporlaması yetersizdi. Koalisyon, sivillere verilen zararı en aza indirmek için mümkün olan tüm önlemlerin alındığını sık sık tekrarlıyor. Buna rağmen (saldırılardan önce ve sonra) hedeflerin sivil olmadığını doğrulamak ve hedeflerin yakınındaki sivillere zarar vermemek için alınan önlemlerle ilgili bilgi paylaşmadı. Hedef gözetimi, doğrulama metodolojisi ve silahların seçimi konusu da karanlık. Koalisyon uluslararası hukukla ilgili tüm zorunluluklara bağlı kaldıysa şeffaf davranması gerek."

Rakka'yı ABD ile PKK korumasıyla terk eden DEAŞ'ın konvoyunun izlediği rota da böyle görüntülendi...n

YPG/PKK'nın DEAŞ'la anlaşması

Koalisyonun ortağı terör örgütü YPG/PKK'nın DEAŞ ile yaptığı tahliye anlaşmasına da değinilen açıklamaya şöyle devam edildi:

"(Koalisyon anlaşmaya göz yummadığını iddia etse de) Çatışmanın hava gücü ve uzun menzilli toplara sahip tek ortağı olarak ancak koalisyon, DEAŞ savaşçılarına şehirden güvenli çıkış imkanı tanımış olabilir. Uluslararası Af Örgütünün edindiği bilgilere göre, koalisyon temsilcileri anlaşma yapılırken oradaydı. Anlaşma ayrıca anlaşmadan saatler ve günler önce yapılan ve birçok sivili öldüren saldırıların askeri gerekliliğinin de sorgulanmasına yol açıyor. "

Uluslararası Af Örgütü, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun Haziran 2017-Ekim 2017'deki Rakka operasyonunu yönelik de 5 Haziran'da bir rapor yayınlamıştı. Raporda, koalisyonun Rakka operasyonu sırasında sivil kayıplara neden olduğu belirtilerek, ABD, Fransa ve İngiltere'ye "sivil kayıpları ve kentteki yıkımın boyutunu itiraf etme" çağrısında bulunulmuştu.

Bir dönem terör örgütü DEAŞ'ın "kalesi" olan Rakka, Ekim 2017'de ABD'nin hava desteğiyle YPG/PKK'nın eline geçmişti.