Dünya Ramallaha kuşatma
ORTADOĞU

Ramallah’a kuşatma

İsrail ordusu, İsraillilere yönelik silahlı saldırı sonrası işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin giriş çıkışlarını askeri kontrol noktalarıyla kapattı.

Yeni Şafak
İşgalci İsrail askerleri.
İşgalci İsrail askerleri.

İsrail askerlerinin Ramallah'a bağlı mahallelere baskın düzenlediği ve El-Bire beldesinde de halkı aramadan geçirdiği kaydedildi. İsrail basınında yer alan haberlerde, Ramallah yakınlarındaki yasa dışı Ofra Yahudi yerleşim yeri yakınında aracından inen bir saldırganın yol kenarında bekleyenlerin üzerine ateş açması sonucu 2 İsraillinin öldüğü, 2 İsraillinin ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı kaydedilmişti. Ofra Yahudi yerleşim birimi yakınında 9 Aralık akşamı da durakta bekleyenlerin üzerine hareket halindeki bir araçtan ateş açılması sonucu biri ağır 6 İsrailli yaralanmıştı.

7 Ekim'de Burkan sanayi bölgesinde iki İsraillinin ölümüne sebep olduğu ileri sürülen Eşref Nualve'nin İsrail İç İstiharat Servisi Şin-Bet (Şabak) tarafından öldürüldüğü bildirildi. Bu operasyonla, İsrail silahlı güçleri birkaç saat içinde terörle suçladığı ikinci kişiyi silahlı bir operasyon sonucu öldürdü.

  • İsrail güçleri, pazar günü Ofra'da düzenlenen silahlı saldırıdan sorumlu olduğu iddia edilen Filistinli Salih Ömer Salih el-Bergusi'yi (29) önceki gece Ramallah kenti yakınlarındaki Serda beldesindeki bir eve düzenlenen baskında öldürmüştü.
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