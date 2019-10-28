Dünya Rasulaynda 1 şehit
BARIŞ PINARI HAREKATI

Rasulayn’da 1 şehit

PKK/YPG’li teröristler Rasulayn’da keşif yapan askerlerimizi hedef aldı. Teröristlerin ÇNRA, havan ve doçka ile düzenlediği saldırıda Piyade Uzman Çavuş Erdoğan Türkel (22) şehit oldu 5 asker de yaralandı. Şehit Türkel’in naaşı Adana’ya uğurlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Erdoğan Türkel'in cenaze töreni
Erdoğan Türkel'in cenaze töreni

Milli Savunma Bakanlığı’ndan, Barış Pınarı Harekat alanı Rasulayn bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerce ÇNRA, havan ve Doçka ile yapılan saldırıda 1 personelin şehit olduğu, 5 personelin yaralandığı bildirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: “Barış Pınarı Harekat alanı Rasulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlarımıza PKK/YPG’li teröristlerce ÇNRA, havan ve Doçka ile yapılan saldırıda 1 personelimiz şehit olmuş, 5 personelimiz yaralanmıştır. Meşru müdafaa hakkı çerçevesinde gerekli karşılık verilmiş, tespit edilen hedefler etkisiz hale getirilmiştir.”

Erdoğan Türkel

ŞEHİT ATEŞİ ADANA’YA DÜŞTÜ

Saldırı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Erdoğan Türkel’in şehadet haberi Adana’daki babaevine ulaştı. Şehit Erdoğan Türkel’in (22) Yüreğir ilçesi Yakapınar Mahallesi Feyzi Çakmak Caddesi’ndeki baba ocağına giden yetkililer, aileye acı haberi verdi. Haber üzerine caddeye ve eve Türk bayrakları asılırken, Yüreğir Belediyesince taziye çadırı kuruldu. Türkel’in naaşının bugün kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

Memleketine uğurlandı

  • Piyade Uzman Çavuş Erdoğan Türkel'in cenazesi, düzenlenen törenle memleketi Adana'ya uğurlandı. Şehit Türkel'in, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan cenazesi, Şanlıurfa GAP Havalimanı'na getirildi. Buradaki törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerler tarafından omuzlanarak uçağa konuldu ve memleketi Adana'ya gönderildi.

Kara harekatından ilk görüntüler
OYNAT 00:48
Kara harekatından ilk görüntüler
Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna kara harekatının başladığı bildirildi.


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