Rasulayn’da 1 şehit

Amerika'nın Kamışlı'ya gerçekleştirdiği sevkiyat böyle görüntülendi

Bir yandan Suriye'den çekilme açıklamalarıyla dünya kamuoyunu meşgul eden ABD, diğer yandan bölgeye askeri sevkiyatına devam ediyor. Donald Trump'ın, 'Petrolü emniyet altına aldık. Dolayısıyla petrolün bulunduğu sahada küçük bir ABD askeri gücünü tutacağız. Petrolü koruyacağız ve petrol ilgili ne yapacağımıza gelecekte karar vereceğiz' açıklamasından sonra ABD birlikleri tekrardan Suriye'nin kuzeyinde görüntülendi.