Rasulayn’da 1 şehit

Milli Savunma Bakanlığı’ndan, Barış Pınarı Harekat alanı Rasulayn bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerce ÇNRA, havan ve Doçka ile yapılan saldırıda 1 personelin şehit olduğu, 5 personelin yaralandığı bildirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: “Barış Pınarı Harekat alanı Rasulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlarımıza PKK/YPG’li teröristlerce ÇNRA, havan ve Doçka ile yapılan saldırıda 1 personelimiz şehit olmuş, 5 personelimiz yaralanmıştır. Meşru müdafaa hakkı çerçevesinde gerekli karşılık verilmiş, tespit edilen hedefler etkisiz hale getirilmiştir.”
ŞEHİT ATEŞİ ADANA’YA DÜŞTÜ
Saldırı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Erdoğan Türkel’in şehadet haberi Adana’daki babaevine ulaştı. Şehit Erdoğan Türkel’in (22) Yüreğir ilçesi Yakapınar Mahallesi Feyzi Çakmak Caddesi’ndeki baba ocağına giden yetkililer, aileye acı haberi verdi. Haber üzerine caddeye ve eve Türk bayrakları asılırken, Yüreğir Belediyesince taziye çadırı kuruldu. Türkel’in naaşının bugün kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.
Memleketine uğurlandı
- Piyade Uzman Çavuş Erdoğan Türkel'in cenazesi, düzenlenen törenle memleketi Adana'ya uğurlandı. Şehit Türkel'in, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan cenazesi, Şanlıurfa GAP Havalimanı'na getirildi. Buradaki törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerler tarafından omuzlanarak uçağa konuldu ve memleketi Adana'ya gönderildi.