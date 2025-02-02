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Refah Sınır Kapısı yeniden faaliyette: Gazzeli yaralılar Mısır'a sevk edildi

Refah Sınır Kapısı yeniden faaliyette: Gazzeli yaralılar Mısır'a sevk edildi

15:432/02/2025, Pazar
AA
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Günlük 50 hasta ya da yaralının geçişine izin verilecek.
Günlük 50 hasta ya da yaralının geçişine izin verilecek.

Gazze-Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nın uzun bir süreden sonra yeniden açılıp faaliyete geçmesiyle 46 Filistinli yaralı, refakatçileriyle birlikte Mısır'a geçti.

Bugün Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a 46 hasta ve yaralının geçtiği öğrenildi. Hasta ve yaralıların yanında refakatçilerinin de bulunduğu belirtilirken, geçiş yapan hastaların çoğunluğunun kanser olduğu kaydedildi.


50 yaralıya izin verildi

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Tıp Merkezi'nde toplanan hasta, yaralı ve refakatçi yakınları, otobüs ve ambulanslarla Refah Sınır Kapısı'na doğru hareket etti. Yapılan ateşkes anlaşması gereği Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) gözetiminde günlük 50 hasta ve yaralının Refah Kapısı'ndan tedavi amacıyla Mısır'a geçmesine müsaade ediliyor.


İşgalci İsrail güçleri, Refah Sınır Kapısı'nı 7 Mayıs 2024'te işgal etmiş ve geçişlere kapatmıştı.

#gazze
#israil
#Refah Sınır Kapısı
#tedavi

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