Refah Sınır Kapısı yeniden faaliyette: Gazzeli yaralılar Mısır'a sevk edildi

Bugün Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a 46 hasta ve yaralının geçtiği öğrenildi. Hasta ve yaralıların yanında refakatçilerinin de bulunduğu belirtilirken, geçiş yapan hastaların çoğunluğunun kanser olduğu kaydedildi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Tıp Merkezi'nde toplanan hasta, yaralı ve refakatçi yakınları, otobüs ve ambulanslarla Refah Sınır Kapısı'na doğru hareket etti. Yapılan ateşkes anlaşması gereği Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) gözetiminde günlük 50 hasta ve yaralının Refah Kapısı'ndan tedavi amacıyla Mısır'a geçmesine müsaade ediliyor.