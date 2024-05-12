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Dünya

Refah'a kapsamlı operasyon yapmaması için ABD'den İsrail'e Hamas'la ilgili hassas istihbarat vaadi

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Refah'a kapsamlı bir kara saldırısı yapmaması için İsrail'e Hamas'la ilgili hassas istihbarat paylaşmayı vadettiği bildirildi. ABD basınında yer alan habere göre, Biden yönetiminin, Hamas liderlerinin yerleri ve Hamas'a ait tünellerle ilgili elindeki istihbarat bilgilerini İsrail ordusuyla paylaşmaya hazır olduğu belirtildi. Söz konusu teklif ile işgalci İsrail ordusunun "Refah'a kapsamlı bir kara saldırısı yapmadan Hamas'ı hedef alabilmesinin mümkün olacağı" kaydedildi.

00:34 - 12/05/2024 Pazar
Güncelleme: 00:37 - 12/05/2024 Pazar
AA
Joe Biden - Binyamin Netanyahu
Joe Biden - Binyamin Netanyahu

ABD yönetiminin, Refah'a büyük bir saldırı başlatmaması için İsrail'e, Hamas liderleriyle ilgili hassas istihbarat ve askeri yardımları da barındıran savunma desteği paketleri önerdiği bildirildi.

Amerikan Washington Post gazetesinde yer alan ve adı açıklanmayan bazı ABD'li yetkililere dayandırılan habere göre, Biden yönetimi, Netanyahu yönetimine Refah'ı işgal etmemesi için son bir iki haftada yeni öneriler yaptı.

ABD İsrail'e Hamas liderlerinin yerlerini söyleyecek

Söz konusu tekliflerde, İsrail'e, Hamas liderleriyle ilgili hassas istihbarat bilgilerinin ve nitelikli savunma unsurlarının önerildiği, böylelikle İsrail ordusunun "Refah'a kapsamlı bir kara saldırısı yapmadan Hamas'ı hedef alabilmesinin mümkün olacağı" kaydedildi.

ABD, bu önerilerinde Hamas liderlerinin yerleri ve Hamas'a ait tünellerle ilgili elindeki istihbarat bilgilerini İsrail ordusuyla paylaşmaya hazır olduğunu belirtti.

Refah'ı işgal planı

Ayrıca Biden yönetiminin, İsrail'e binlerce çadır kurulabilecek bir altyapıyı da önerdiği, böylece Refah'tan ayrılmak zorunda kalan Filistinlilerin kalabilecekleri yerlerin yapılabileceği aktarıldı.

Aynı haberde ABD'li yetkililerin, Refah'tan başka bir yere nakledilebilecek Filistinli siviller için gerekli altyapının hazırlanmasının aylar alacağını söylediği, ancak İsrailli yetkililerin bu değerlendirmeye katılmadığı ifade edildi.

ABD Başkanı Joe Biden, önceki gün yaptığı açıklamada Refah'a büyük bir saldırı düzenlemesi halinde İsrail'e silah yardımlarını askıya alacağını söylemiş, Biden'ın bu açıklamasına hem ABD'de Cumhuriyetçi Parti'den hem de İsrail tarafından tepki gelmişti.



#ABD
#Gazze
#israil
#Refah
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