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Dünya Rejimden klor gazlı saldırı
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ORTADOĞU

Rejimden klor gazlı saldırı

Esed ordusu ve İran destekli gruplardan oluşan rejim güçleri katliamlarına devam ediyor. Kara çarpışmalarında 385 askerini kaybeden Esed, intikamını klor gazlı saldırılarla alıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yerleşim birimleri sistematik bombardımanların hedefi oluyor.
Yerleşim birimleri sistematik bombardımanların hedefi oluyor.

Esed rejimi ordusu ve İran destekli terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, muhaliflerin bulunduğu bölgelere karadan ve havadan saldırılarını sürdürüyor. Lazkiye, Halep, Hama kırsalları ile İdlib merkez ve çevresinde yerleşim birimlerinin yanı sıra tarım arazileri de sistematik bombardımanların hedefi oluyor. Bu bölgelere bir haftada 26 saldırı düzenlendi. İdlib’te savaşan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) gruplarının Sözcüsü Naci Mustafa, 19 Mayıs günü Lazkiye-Kibeyne tepesinin klor gazlı saldırıya maruz kaldığını söyledi.

TARIM ALANLARINI BOMBALANIYOR

Esed Ordusu, Şebbiha milisleri ve İran destekli militanların kara çarpışmalarında 385 kayıp verdiğini anlatan Mustafa, şunları anlattı: “Sahlel Gab arazi yapısı ve toprak kalitesi itibarı ile Suriye’nin tahıl ambarı olma niteliği taşıyor. Rejimin son saldırı dalgasında ilk ele geçirmeye çalıştığı bölge de Sahlel Gab oldu. Ancak sıcak hatta büyük kayıplar verdiler. İstenilen ilerlemenin de sağlanamaması Esed cephesinde büyük öfkeye sebep oldu ve intikam için hasat vakti ekinlerimizi varil ve füzelerle yakıyorlar.” Mustafa, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinden yüzlerce ÖSO askerinin destek amacı ile Hama ve İdlib cephelerine geldiğini anlattı. Esed’in Lazkiye kırsalında stratejik öneme sahip Kibeyne tepesini klor gazlı bombalarla vurduğunu kaydeden Mustafa, “Rejimin kimyasal saldırısı tamamen taktik amaçlı bir bombardımandı. Bir tür gözdağı vermek istedi ve cephe hattının çözülmesi için yine kimyasal silaha sarıldı” diye konuştu.

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  • Çocukları vurdular
  • Suriye’de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin, “İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi” sınırları içindeki sivil yerleşimlere önceki gece geç saatlerde düzenlediği hava ve kara saldırılarında 4’ü çocuk 12 sivil öldü. Mahalli kaynaklardan alınan bilgiye göre, Esed rejimi ordusu ve İran destekli terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, İdlib ilinin Kensafra ile Kefrenbil ilçesine ve Hama’nın batı kırsalındaki El Kastun köyüne hava ve kara saldırısı düzenledi. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kefrenbil ilçesi ile El Kastun köyüne düzenlenen saldırılarda 4’ü çocuk 12 sivil hayatını kaybetti. Sivil Savunma kaynakları, 25 Nisan’dan bu yana düzenlenen saldırılarda en az 167 sivilin yaşamını yitirdiğini, 415’ten fazla sivilin yaralandığını belirtiyor. Esed rejimi ve destekçilerinin, 17 Eylül 2018’den bu yana ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılarda 553 bin 444 sivil yerlerinden edildi.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne saldırı: 4'ü çocuk 12 sivil öldü
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İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne saldırı: 4'ü çocuk 12 sivil öldü
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