Dünya Renaultdan Rusya kararı Moskovada üretime tekrar başladı
AVRUPA

Renault'dan Rusya kararı: Moskova'da üretime tekrar başladı

Ukrayna'ya yönelik işgal sonrası çok sayda şirket Rusya'daki faaliyetlerini askıya alırken, Fransız otomobil devi Renaut, ülkedeki otomobil üretimini tekrar başlattı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Renaultdan Rusya kararı: Moskovada üretime tekrar başladı
Arşiv

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekatın ardından birçok ülke Rusya'ya karşı yaptırım uygulamaları başlattı.

Çok sayıda marka Rusya'daki faaliyetlerini durdururken, Fransız otomobil üreticisi Renault da parça sıkıntısına neden olan lojistik darboğazlar nedeniyle Rusya'dan çekildi. Marka, Rusya'daki otomobil montaj fabrikalarındaki bazı operasyonlarını askıya aldı.

ÜRETİME TEKRAR BAŞLADILAR

Ancak son yapılan açıklamada, markanın Moskova'daki fabrikalarında üretime yeniden başlandığı ifade edildi.

FRANSA HÜKÜMETİ DESTEKLEDİ

Ukrayna'ya karşı savaşı nedeniyle Rusya ile bağlarını kesen diğer birçok büyük küresel şirketin eğilimini aşan Fransız markası, kararı alırken Fransız hükümetinden destek aldı.

Yaptırım yağmuruna tutulan Rus şirketlerden yeni hamle: Çin bankalarının kapısını çalıyorlar
EKONOMİ
Yaptırım yağmuruna tutulan Rus şirketlerden yeni hamle: Çin bankalarının kapısını çalıyorlar

ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım hamlesi: Petrol yasaklanıyor
DÜNYA
ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım hamlesi: Petrol yasaklanıyor
Yıkım uydudan görüntülendi

Yıkım uydudan görüntülendi

​Rusya'nın saldırdığı noktalardan dumanlar yükseldi.
Çığ alarmı

Çığ alarmı

​Kentte can güvenliği için 40 ev boşaltıldı.
Köpekten kaçarken kamyonun ezdiği Mahra yaşam savaşını sürdürüyor

ASELSAN'dan dev satış

ASELSAN'dan dev satış

​Kasasına 500 milyon liraya yakın para koyacak.

Hortum, önüne geleni yuttu.

​Şarj istasyonu yatırımlarına geri ödemesiz verilecek.

​Şimdi kıtalar arası yolculuk beş dakika sürüyor.

​Bakan Bilgin tartışmalara son noktayı koydu.

Yaptıkları robotla şampiyon oldular: Şimdi Amerika'da yarışacaklar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.