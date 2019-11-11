Dünya Resulaynın doğusunda insani yardımlar dağıtıldı
BARIŞ PINARI HAREKATI

Resulayn'ın doğusunda Mehmetçik insani yardımları dağıttı

Resulayn'ın doğusunda insani yardımlar dağıtıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de teröristlerden temizlenen Resulayn'ın doğusunda bulunan köylerde, ihtiyaç sahiplerine insani yardım paketleri dağıtıldığını ve bölge halkının sağlık taramasından geçirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Mehmetçiklerimiz Suriyeli kardeşlerimizle kucaklaştı.
Mehmetçiklerimiz Suriyeli kardeşlerimizle kucaklaştı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'yi Tel Abyad ve Rasulayn'dan temizleyen Kahraman Mehmetçiklerimiz, Suriyeli kardeşlerimize şefkat elini uzatmaya devam ediyor. Barış Pınarı Harekat bölgesinde köylere kadar ulaşan Mehmetçiklerimiz, ilgili diğer kuruluşların da desteğiyle yardım dağıtımı ve sağlık taramasını sürdürüyor" denildi.

DHA
Mehmetçik yardım paketlerini dağıttı.

Yardım paketlerini Mehmetçiklerimiz dağıttı

Bu kapsamda Rasulayn'ın doğusunda yer alan Bibarkiye köyünde ihtiyaç sahiplerine yardımların dağıtıldığı ve sağlık taraması yapılarak gerekli görünen hastaların tedavi edildiği belirtilen açıklamada, "Ayrıca Rasulayn'ın doğusunda yer alan Meşrefet köyünde de Türkiye'den gönderilen insani yardım paketleri Mehmetçiklerimiz tarafından güvenli şekilde Suriyeli kardeşlerimize ulaştırılarak dağıtıldı" ifadelerine yer verildi.
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