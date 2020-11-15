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Dünya Riyaddan Türk ürünlerine yasak
ORTADOĞU

Riyad’dan Türk ürünlerine yasak

Riyad’dan Türk ürünlerine yasak

Türkiye karşıtı adımlarına yenisini ekleyen Suudi yönetimi Türkiye’den et, süt, yumurta, bal ve balık ithalatını 15 Kasım 2020’da askıya alacağını duyurdu. İhracatçılar “S.Arabistan, 2 milyon dolarlık ithalatı ile ilk yirmi pazarımız arasında dahi yer almıyor” diyerek kararın anlamsızlığına dikkat çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye ekonomisine yapılan spekülatif saldırılarda başı çeken ülkelerden olan Suudi Arabistan, küresel serbest ticareti olumsuz etkileyecek yeni bir adıma hazırlanıyor.
Türkiye ekonomisine yapılan spekülatif saldırılarda başı çeken ülkelerden olan Suudi Arabistan, küresel serbest ticareti olumsuz etkileyecek yeni bir adıma hazırlanıyor.

Ekim ayından bu yana Körfez ülkeleri ve Suudi Arabistan’ın Türk ürünlerinin boykot edilmesi yönündeki provokatif yaklaşımları bir adım öteye götürülüyor. Küresel ticaret ve Dünya Ticaret Örgütü ilkelerini açık veya gizli şekilde ihlal eden bu ülkelerin Türkiye düşmanlığı giderek belirginleşiyor. Geçtiğimiz ay Türkiye’nin önde gelen STK’ları serbest ticaretle bağdaşmayan adımlardan kaçınılması gerektiği çağrısında bulunmuştu.

Suudi Arabistan’a büyük tepki: Fitne yayıyorlar
DÜNYA
Suudi Arabistan’a büyük tepki: Fitne yayıyorlar

ET, YUMURTA VE SÜT ÜRÜNLERİNİ KAPSIYOR

Siyasal alanda Türkiye’ye diş geçiremeyen Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ekonomi alanında adımlar atmaya çalışıyor. Son olarak çeşitli uluslararası basın organlarına yansıyan haberlere göre, Suudi Arabistan, Türkiye’den kanatlı eti ve ürünleri, kırmızı et ve ürünleri, sofralık ve kuluçkalık yumurta, süt ve süt ürünleri, balıkçılık ve su ürünleri ile bal ve ürünleri ithalatını 15 Kasım 2020 tarihinden itibaren askıya alınacağını açıkladı.

Suudi Arabistan'dan Türk şirketlerine yönelik boykot çağrısı
DÜNYA
Suudi Arabistan'dan Türk şirketlerine yönelik boykot çağrısı

İHRACATÇI BİRLİKLERİNE YAZI

Söz konusu haberlere göre, Türkiye’nin Riyad Ticaret Müşavirliği'nden alınan e-posta mesajında, Suudi Arabistan’ın Ankara Büyükelçiliği'nde alınan bir notaya atıfla, Türkiye’den gerçekleştirilen hayvansal ürünlerde ithalatın askıya alınma kararı, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından ilgili ihracatçı birliklerine yazılı olarak iletildi.

Suudi Arabistan'ın Türk ürünlerine karşı başlattığı boykot kampanyası işe yaramadı: Türkiye'ye destek yağıyor
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Suudi Arabistan'ın Türk ürünlerine karşı başlattığı boykot kampanyası işe yaramadı: Türkiye'ye destek yağıyor

ETKiSiZ KARAR

  • 15 Kasım'dam itibaren devreye girecek karar için sektör temsilcileri Suudi Arabistan’ın kararının etksizliğine dikkat çekti. İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer, Zaten Ekim 2020 ihracatımızda Suudi Arabistan, 2 milyon dolarlık ithalatı ile ilk yirmi pazarımız arasında dahi yer almıyor. Bu karar sonucu Suudi Arabistan’a ihracatımız sıfırlanacak ama toplam 2.5 milyar dolarlık yıllık ihracatımız pek etkilenmeyecektir” dedi.

Boykot ters tepti: Arap aktivistlerden Türkiye’ye destek
DÜNYA
Boykot ters tepti: Arap aktivistlerden Türkiye’ye destek

60 ÜLKEYE ZEYTiN iHRACI

Türkiye, 2019-2020 sezonunda 123 ülkeye sofralık zeytin sattı. İhracatın yaklaşık yüzde 60’ı Almanya, Romanya ve Irak’a gerçekleştirildi. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği verilerine göre, 2019-2020 sezonunda 145,7 milyon dolar karşılığı 84 bin ton zeytin dış satımı yapıldı. İhracatta, Almanya, Romanya ve Irak ön plana çıktı.

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