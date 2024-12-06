Romanya'da cumhurbaşkanlığı seçimini iptal edildi

24 Kasım'da yapılan cumhurbaşkanı seçimi ilk tur sonuçlarını iptal etti.

24 Kasım'da yapılan cumhurbaşkanı seçimi ilk tur sonuçlarını iptal etti.

Açıklamada, cumhurbaşkanı seçimi için yeni bir planlama yapılması gerektiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu tarihi 8 Aralık olarak planlanırken NATO ve Batı karşıtı bağımsız aday Calin Georgescu ve merkez sağdaki Romanya Birliğini Kurtarın Partisinden Elena Lasconi'nin karşı karşıya gelmesi bekleniyordu.

Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu tarihi 8 Aralık olarak planlanırken NATO ve Batı karşıtı bağımsız aday Calin Georgescu ve merkez sağdaki Romanya Birliğini Kurtarın Partisinden Elena Lasconi'nin karşı karşıya gelmesi bekleniyordu.

Bu arada, yurt dışında yaşayan Rumen seçmenlerin pazar günü yapılması planlanan ikinci tur için oy kullanma işlemine başladığı da ifade edildi.