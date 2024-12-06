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Romanya'da cumhurbaşkanlığı seçimini iptal edildi

Romanya'da cumhurbaşkanlığı seçimini iptal edildi

17:286/12/2024, Cuma
DHA
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Romanya Anayasa Mahkemesi cumhurbaşkanı seçimi ilk tur sonuçlarını iptal etti
Romanya Anayasa Mahkemesi cumhurbaşkanı seçimi ilk tur sonuçlarını iptal etti

Romanya Anayasa Mahkemesi, 24 Kasım'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi ilk tur sonuçlarını iptal ettiğini duyurdu.

Romanya Anayasa Mahkemesi,
24 Kasım'da yapılan cumhurbaşkanı seçimi ilk tur sonuçlarını iptal etti.

Mahkemeden yapılan yazılı açıklamada, ilk tur sonuçlarının iptali yönünde karar alındığı belirtilerek seçim sürecinin yeniden başlatılması istendi.


Açıklamada, cumhurbaşkanı seçimi için yeni bir planlama yapılması gerektiği kaydedildi.


Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu tarihi 8 Aralık olarak planlanırken NATO ve Batı karşıtı bağımsız aday Calin Georgescu ve merkez sağdaki Romanya Birliğini Kurtarın Partisinden Elena Lasconi'nin karşı karşıya gelmesi bekleniyordu.


Oy kullanma işlemi başladı


Bu arada, yurt dışında yaşayan Rumen seçmenlerin pazar günü yapılması planlanan ikinci tur için oy kullanma işlemine başladığı da ifade edildi.


Yerel basında yer alan haberlerde, ilk turda "yabancı güçlerin" dahli olduğu yönünde yayımlanan belgelerin mahkemenin iptal kararını etkilediği belirtiliyor.


Romanya'da İstihbarat Servisinin gizliliğini kaldırdığı dosyalara dayandırılan haberlerde, seçim kampanyasını TikTok sosyal medya hesabı üzerinden yürüten Georgescu'nun yabancı ve nüfuslu kişiler tarafından internet üzerinden destek gördüğü belirtilirken Rusya'nın, seçimleri etkilemeye çalıştığı ima edilmişti.


Romanya'daki cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda Georgescu oyların yüzde 22,95'ini, Lasconi de yüzde 19,17'sini alarak ikinci tura yükselmişti.




#Romanya
#cumhurbaşkanı seçimi
#Anayasa Mahkemesi

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