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Romanya'daki seçimlerde 'TikTok adayı' denilen isim öne geçti

Romanya'daki seçimlerde 'TikTok adayı' denilen isim öne geçti

Lokman Özdemir
10:3625/11/2024, Pazartesi
G: 25/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Calin Georgescu
Calin Georgescu

Romanya’da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda NATO ve Batı karşıtı bağımsız aday Calin Georgescu, en yüksek oyu alarak ilk sırada yer aldı. Georgescu kampanyasını büyük ölçüde sosyal medya platformu TikTok üzerinden yürütüyordu.

Romanya
'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda NATO ve Batı karşıtı bağımsız aday
Calin Georgescu
ilk sıraya yerleşti.

Oyların yüzde 99'dan fazlasının sayıldığı, henüz kesinleşmeyen sonuçlara göre, dünkü seçimlerde NATO ve Batı karşıtı Georgescu yüzde 22,9 ile yarışı önde tamamladı.



Kampanyasını TikTok üzerinden yürüttü


Kendi partisi olmayan ve kampanyasını büyük ölçüde sosyal medya platformu TikTok üzerinden yürüten Georgescu'nun güçlü performansı, seçimin en büyük sürprizi oldu.





İkinci tur 8 Aralık'ta


8 Aralık'ta düzenlenecek ikinci turda Georgascu'nun rakibi olabilmek için, iktidarın büyük ortağı Sosyal Demokrat Partinin desteklediği Başbakan Marcel Ciolacu ve merkez sağdaki Romanya Birliğini Kurtarın Partisi'nden Elena Lasconi arasında kıyasıya yarış sürüyor.



Yüzde 19 civarında oy toplayan iki aday arasındaki fark 1000 oyun altına indi. Sadece bazı yurt dışı sandıkların açılmadığı seçimde, kalan sandıkların ABD ve Kanada ağırlıklı olduğu belirtiliyor.





#Romanya
#seçim
#NATO

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