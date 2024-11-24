24 saatte üç bomba paniği: Kontrollü patlama sonucu paket güvenli bir şekilde imha edildi

Polis, ayrıca dün, ülkenin en yoğun ikinci havalimanı olan Londra'daki Gatwick Havalimanı'nda bir yolcunun bagajında şüphelı̇ yasak madde bulunduğunu açıklamış, bomba imha ekiplerinin havalimanına gönderildiği bildirilmişti.