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24 saatte üç bomba paniği: Kontrollü patlama sonucu paket güvenli bir şekilde imha edildi

24 saatte üç bomba paniği: Kontrollü patlama sonucu paket güvenli bir şekilde imha edildi

00:1124/11/2024, Pazar
G: 24/11/2024, Pazar
AA
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İngiltere'de 24 saatte 3 şüpheli paket alarmı verildi.
İngiltere'de 24 saatte 3 şüpheli paket alarmı verildi.

İngiltere'deki Euston tren istasyonu yakınlarında polis tarafından kontrollü bir patlama gerçekleştirildi. Gündemi sarsan olay sonrası İngiliz basının ilan ettiği ilanda istasyonun tahliye edildiğini duyururken, daha sonra yakınlara yerleştirilen polis kordonunun kaldırıldığı bildirildi.

Başkentin merkezindeki Euston Tren İstasyonu'nda şüpheli paket bulunmasının ardından istasyon, güvenlik görevlileri tarafından boşaltıldı.

Tahliye sırasında polis kordonları oluşturuldu. Şüpheli paket, uzman memurlar tarafından gerçekleştirilen kontrollü patlamada imha edildi.
Olayın ardından istasyondaki polis kordonu kaldırıldı.
İngiliz polisi, dün de ABD'nin Londra Büyükelçiliği yakınlarındaki şüpheli paket ihbarının ardından kontrollü patlama gerçekleştirmişti.

Polis, ayrıca dün, ülkenin en yoğun ikinci havalimanı olan Londra'daki Gatwick Havalimanı'nda bir yolcunun bagajında şüphelı̇ yasak madde bulunduğunu açıklamış, bomba imha ekiplerinin havalimanına gönderildiği bildirilmişti.

Olayın ardından bagajda bulunan şüpheli paketin güvenli hale getirildiği açıklanmıştı.




#Euston Tren İstasyonu
#İngiltere
#Londra
#Bomba

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