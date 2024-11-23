Almanya'da trans polis dehşeti: İlişkiyi reddeden ekip arkadaşlarını yaraladı

Trans polis, Berlin emniyetini içinden çıkılmaz bir skandala sürükledi.
Berlin'de adı sık sık skandallarla anılan bir gece kulübüne giden Alman trans polis, beraberindeki iki polis memuruna saldırmakla suçlandı. Adı medyayla paylaşılmayan polisler, trans polisin kendilerine cinsel ilişki teklif ettiğini, reddetmelerinin hemen akabindeyse saldırıya uğradıklarını belirtti. Saldırgan trans polis, kısa süre önce yüksek bir rütbe için adaylığını koymuş ve ülkede bunu 'başaran' ilk trans olmuştu. Polislerin olayı üstlerine bildirmesinin ardından medyaya da sızan ve Almanya gündemini sarsan bu sıra dışı olay, eşcinsellere ve cinsiyetini değiştirenlere verilen haklara ilişkin tartışmaları beraberinde getirdi.
Almanya'nın başkenti Berlin'de,
içerisinde yaşanan sapkınlıklarıyla kötü şöhrete sahip
bir gece kulübüne giden
yanında bulunan ekip arkadaşlarına
cinsel ilişki teklif etti.
Polislerin bu sapkın teklifi reddetmesine karşı
polisleri genital bölgeleri de dahil olmak üzere
Sapkınlığa verilen taviz emniyete sıçradı
Ekip arkadaşlarını Berlin'deki bir gece kulübüne götürerek
çirkin teklifle yoldan çıkarmaya çalışan
trans polis, aynı zamanda kısa süre önce emniyetteki
yüksek rütbeli bir pozisyon için
de başvuruda bulunmuştu.
Sapkın polisin bu başvurusu,
olma özelliği taşıyordu. Ancak rütbe için seçim sonuçları açıklanmadan hemen önce skandaldan haberdar olan
emniyet, trans polisin evine
baskın düzenleyerek arama yaptı.
Sapkın polisin evinde
ele geçirildi. Görevinden uzaklaştırılan polis,
de disipline sevk edildi.
Olayın bölgesel emniyeti
basına verilen
da beraberinde getirdi. Cinsiyetini değiştiren sapkın trans ve saldırıya uğrayan ekip arkadaşlarının kimlikleriyle ilgili
detaylar kamuoyuyla paylaşılmadı.
Halkın tansiyonu yükseliyor
Özellikle 2023 ve 2024 yıllarında
cinsiyet değişikliği ve LGBT
haklarına yönelik kararlar çıkaran
Almanya'da insanlar huzursuz.
Yaşanan son olayın ardından translara verilen imtiyazlara ilişkin
tartışmalar iyice alevlendi.
Halkın yoğun tepkilerinin
ise merak konusu.
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