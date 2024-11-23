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Almanya'da trans polis dehşeti: İlişkiyi reddeden ekip arkadaşlarını yaraladı

Almanya'da trans polis dehşeti: İlişkiyi reddeden ekip arkadaşlarını yaraladı

Mahmud Hüdayi Uysal
23:1023/11/2024, Cumartesi
G: 23/11/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Trans polis, Berlin emniyetini içinden çıkılmaz bir skandala sürükledi.
Trans polis, Berlin emniyetini içinden çıkılmaz bir skandala sürükledi.

Berlin'de adı sık sık skandallarla anılan bir gece kulübüne giden Alman trans polis, beraberindeki iki polis memuruna saldırmakla suçlandı. Adı medyayla paylaşılmayan polisler, trans polisin kendilerine cinsel ilişki teklif ettiğini, reddetmelerinin hemen akabindeyse saldırıya uğradıklarını belirtti. Saldırgan trans polis, kısa süre önce yüksek bir rütbe için adaylığını koymuş ve ülkede bunu 'başaran' ilk trans olmuştu. Polislerin olayı üstlerine bildirmesinin ardından medyaya da sızan ve Almanya gündemini sarsan bu sıra dışı olay, eşcinsellere ve cinsiyetini değiştirenlere verilen haklara ilişkin tartışmaları beraberinde getirdi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de,
içerisinde yaşanan sapkınlıklarıyla kötü şöhrete sahip
bir gece kulübüne giden
trans polis,
yanında bulunan ekip arkadaşlarına
cinsel ilişki teklif etti.
Polislerin bu sapkın teklifi reddetmesine karşı
saldırıya geçen trans,
polisleri genital bölgeleri de dahil olmak üzere
ciddi şekilde yaraladı.

Sapkınlığa verilen taviz emniyete sıçradı

Ekip arkadaşlarını Berlin'deki bir gece kulübüne götürerek
çirkin teklifle yoldan çıkarmaya çalışan
trans polis, aynı zamanda kısa süre önce emniyetteki
yüksek rütbeli bir pozisyon için
de başvuruda bulunmuştu.
Sapkın polisin bu başvurusu,
ülke tarihinde 'bir ilk'
olma özelliği taşıyordu. Ancak rütbe için seçim sonuçları açıklanmadan hemen önce skandaldan haberdar olan
emniyet, trans polisin evine
baskın düzenleyerek arama yaptı.
Sapkın polisin evinde
çok sayıda yasaklı madde
ele geçirildi. Görevinden uzaklaştırılan polis,
ihraç talebiyle
de disipline sevk edildi.
Olayın bölgesel emniyeti
direkt alakadar etmesi,
basına verilen
yasakları
da beraberinde getirdi. Cinsiyetini değiştiren sapkın trans ve saldırıya uğrayan ekip arkadaşlarının kimlikleriyle ilgili
detaylar kamuoyuyla paylaşılmadı.

Halkın tansiyonu yükseliyor

Özellikle 2023 ve 2024 yıllarında
cinsiyet değişikliği ve LGBT
haklarına yönelik kararlar çıkaran
Almanya'da insanlar huzursuz.
Yaşanan son olayın ardından translara verilen imtiyazlara ilişkin
tartışmalar iyice alevlendi.
Halkın yoğun tepkilerinin
ne zaman dışa vuracağı
ise merak konusu.
#Transeksüel
#Eşcinsellik
#Sapkınlık
#LGBT
#Almanya
#Berlin
#Trans Polis
#Cinsel Taciz

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