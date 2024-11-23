Almanya'da trans polis dehşeti: İlişkiyi reddeden ekip arkadaşlarını yaraladı

Almanya'nın başkenti Berlin'de,

içerisinde yaşanan sapkınlıklarıyla kötü şöhrete sahip

bir gece kulübüne giden

trans polis,

yanında bulunan ekip arkadaşlarına

cinsel ilişki teklif etti.

Polislerin bu sapkın teklifi reddetmesine karşı

saldırıya geçen trans,

polisleri genital bölgeleri de dahil olmak üzere