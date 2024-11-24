Macron UCM'nin kararını uygulayacak: Netanyahu Fransa'ya girerse tutuklanacak

Barrot, "Fransa uluslararası adalete ve onun bağımsızlığına bağlıdır. En başından bu yana İsrail'in uluslararası hukuka saygı çerçevesinde kendini savunma hakkı vardır diyor muyuz? Ve her seferinde İsrail uluslararası hukuku ihlal ediyor, insanların yardımlara erişimini engelleyerek, sivilleri bombalayarak, zorla yerinden ederek, Batı Şeria'da koloniler kurarak. Bunları şiddetle kınadık." ifadelerini kullandı.