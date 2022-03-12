Dünya Ruble ile ticareti kolaylaştıralım
AVRUPA

Ruble ile ticareti kolaylaştıralım

Rusya ekonomisine yönelik yaptırımlarla beraber ticarette yaşanabilecek aksamaları önlemek adına Türk iş dünyası ruble ile ticaretin kolaylaştırılmasını istiyor. Tüccarların ruble ile ticarette aktif çalışma beklediğini söyleyen İTO Başkanı Şekib Avdagiç, hava kargosunda ucuz tarife ve alternatif rotalarda vergi muafiyeti de talep etti.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Ruble ile ticareti kolaylaştıralım
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Rusya’ya yönelik uygulanan ekonomik yaptırımlar sonrası, Türk iş dünyası Rusya ile ticaretin aksamamasına yönelik alternatif ticaret kanalları üzerinde temaslara başladı. Milli para birimleriyle ticaret, en önemli seçenek olarak görülüyor. Rusya ile çalışan firmaların, Batılı ülkelerin Rusya’dan çekilmesini yeni bir imkan olarak gördüklerini belirten İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, bunun için rublenin kullanılmasına imkan sağlanmasının önemli olduğunu vurguladı. Oda Meclisi’nin aylık toplantısında konuşan Avdagiç, “Nakliye firmalarıyla yaşanan kur anlaşmazlığı gümrükten geçen malların tesliminde sorun oluyor. Tüccarımız ruble ile ticarette aktif çalışma yapılmasını bekliyor” dedi.

Şekib Avdagiç
Şekib Avdagiç

HAVA KARGO TARİFESİ UCUZLAMALI

  • Yürüyen siparişlerin tamamlanıp teslim edilebilmesi adına hava yolu taşımacılığının fiyat noktasında rekabet edilebilir hale getirilmesinin beklentiler arasında olduğunu belirten Avdagiç, şöyle konuştu: “Savaşın acımasızlığı bir kez daha kendini gösteriyor ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin insani ve jeopolitik sonuçları, ekonomik etkilerini gölgede bırakıyor. Tabiri caizse, savaş, küresel insani felaketlere bir yenisini daha ekledi. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu yaklaşımı biz de paylaşıyor, bağımsız bir ülkenin bir başka güç tarafından işgale uğramasını kabul edilemez buluyoruz.”

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ALTERNATİF ROTALARA VERGİ MUAFİYETİ

Türk tüccarların Rusya’ya ticaretinde Ukrayna güzergahının yerine, savaş sebebiyle Belarus’u tercih ettiğini söyleyen İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Burada kargolar kilogram başına 1 dolar daha pahalı. Teslim süresi de daha uzun. Bu nedenle alternatif ihracat güzergahları bulunması için ihracat bedellerinin getirilmesi amacıyla Bulgaristan, Romanya, Gürcistan gibi ülkelerin, vergi muafiyetine alınması zorunluluk arz ediyor” dedi

SUNULAN DESTEKLER ÇOK ÖNEMLİ

  • Hükümetin, KGF desteği ve KDV indirimleri ile jeopolitik risklerin ekonomi üzerindeki etkilerini hafifletmeye yönelik uyguladığı tedbirleri önemli bulduklarını söyleyen Avdagiç, “Ekonomi yönetiminin yakın izleme mekanizmaları ve geliştirdiği yakın diyalog, sorunların çözümü yolunda önemli kazanım sağladı” diye konuştu.

'Dinamik fiyat farkı kararnamesi' önerisi

Kamuya iş yapan müteahhitlere yönelik 2021 yılının ikinci yarısı için çıkan fiyat farkı kararnamesine değinen Avdagiç, “2022 yılı piyasa rayiçleri dikkate alarak dinamik bir fiyat farkı kararnamesinin çıkarılmasını ve isteyen müteahhitlere, müracaatlarına takip eden 30 günlük süre içinde tasfiye hakkı verilmesini önemle talep ediyoruz” dedi. Laleli piyasasındaki gelişmelere dikkati çeken Avdagiç, “İhracat alacaklarının kapatılmasına dönük yasal sürenin uzatılması çok yararlı olacak” diye konuştu.

KDV indirimi üretimi artırır

  • Avdagiç, tüm firmaların ve sektörlerin KDV indirimine gidilmesi talebinde bulunduklarını ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı: “Baklava ve tatlı ürünleri ile yeme içme sektörleri, kağıt-kitap sektörü, sağlık hizmetleri sektörü ve diğerleri KDV oranının yüzde 1’lere düşürülmesini talep ediyor. Hangi alanda olursa olsun vergi indirimlerinin, üretim artışını beraberinde getireceğine, ucuzluğa sebep olacağına inanıyoruz.”

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